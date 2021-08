Morgan Stanley richiederà ai dipendenti di dimostrare lo stato di vaccinazione Reuters

la settimana scorsa, Citigroup Inc (NYSE:) ha affermato che richiederà ai dipendenti americani di tornare nella sede centrale di New York e negli uffici in alcune altre città per essere vaccinati.

A seguito della diffusione della variante altamente contagiosa del Delta del Coronavirus, le grandi istituzioni di Wall Street hanno faticato a risolvere i problemi relativi alla sicurezza dei dipendenti e a come far tornare i dipendenti al lavoro. Sebbene alcune aziende abbiano rinviato i loro piani per riprendere il lavoro, altre hanno scelto di attenersi ad esso.

In precedenza, Morgan Stanley aveva richiesto a dipendenti, clienti e visitatori di dimostrare di essere stati completamente vaccinati prima di poter entrare nei suoi uffici a New York e West Chester.

(Reuters)- Morgan Stanley (New York Stock Exchange ticker:) ha dichiarato martedì di aver richiesto ai suoi dipendenti negli Stati Uniti di fornire la prova della vaccinazione COVID-19 perché la principale banca ha raddoppiato i suoi regolamenti sui dipendenti che entrano in ufficio.

© Reuters. Il logo di Morgan Stanley è stato visto al trading floor della Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA, il 3 agosto 2021. REUTERS/Andrew Kelly/Files

