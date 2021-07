Morto in carcere l’uomo accusato di aver assassinato il presidente del Mali Reuters

Il Mali è una zona di battaglia di dieci anni in cui la Francia ha sostenuto la lotta contro al-Qaeda e gli insorti legati allo Stato Islamico.Dopo che il governo militare di Goita ha rovesciato il presidente Ibrahim Bubacar Keita nell’agosto 2020, il Mali è caduto in disordini politici.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause della morte.

Bamako (Reuters)-Il governo maliano ha dichiarato domenica in una dichiarazione che un uomo accusato di aver tentato di accoltellare il presidente ad interim del Mali Asimi Goita la scorsa settimana è morto in un ospedale mentre era detenuto dai servizi di sicurezza.

© Reuters. Il 2 luglio, durante le preghiere di Eid al-Adha tenute in una moschea della capitale Bamako, è stato arrestato a Bamako, in Mali, un assalitore che ha tentato di accoltellare il presidente ad interim del Mali e il capo di due colpi di stato militari, il colonnello Asimi Goita. sdraiato su un veicolo militare. 2/2

