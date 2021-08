Muhammad Buhari: L’Africa ha bisogno di più dell’assistenza militare degli Stati Uniti per sconfiggere il terrore

L’autore è il Presidente della Repubblica Federale della Nigeria

Sebbene alcune persone credano che la guerra al terrorismo Ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, La minaccia che dovrebbe risolvere brucia ferocemente nel mio continente. L’Africa è la nuova frontiera della belligeranza globale. Tuttavia, poche persone si aspettano che la spesa qui sarà grande quanto l’Afghanistan. La lotta al terrorismo iniziata durante l’amministrazione di George W. Bush non è mai stata veramente globale.

Sebbene negli ultimi dieci anni si sia registrato un aumento degli attacchi in tutta l’Africa, gli aiuti internazionali non hanno tenuto il passo. Mozambico Solo di recente un paese africano sta affrontando la minaccia del terrorismo.Questo Sahel Boko Haram è ancora vulnerabile agli attacchi di Boko Haram e di altri gruppi militanti 20 anni dopo la sua costituzione.La Somalia sta combattendo la stessa situazione estrema per il secondo decennio Festa della GioventùMolti paesi africani sono stati travolti dal peso della ribellione.

Come africani, siamo di fronte a un giorno di liquidazione, proprio come nel senso che l’Occidente sta perdendo la voglia di combattere.Alcuni dei nostri alleati occidentali lo sono davvero Ammaccare Le loro esperienze in Medio Oriente e in Afghanistan. Altri affrontano la pressione interna dopo la pandemia. L’Africa non c’era allora, ed è ancora meno prioritaria adesso.

Ma la minaccia non può essere ignorata. Malattia di coronavirus Come l’ossigeno del terrorismo, lascia che acquisisca potere quando il mondo intero è impegnato. Prima o poi, questo tipo di ripercussioni si faranno sentire al di fuori dell’Africa. Se le organizzazioni estremiste possono occupare il territorio, possono ispirare le persone disilluse che vivono in Occidente a commettere atroci atti di terrore nei propri paesi.Questo Califfato che afferma di essere Da’esh Ha svolto questa funzione di propaganda in Iraq e in Siria e ha promosso il reclutamento attraverso i continenti.

Non possiamo accontentarci di credere che i terroristi possano essere sconfitti solo con mezzi militari. Se l’Afghanistan ci ha insegnato una lezione, è che mentre la semplice forza può ridurre il terrorismo, la sua rimozione può portare a un ritorno della minaccia.

Non ci si può aspettare che gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali sostengano la sicurezza di altri paesi indefinitamente ovunque. L’Africa ne ha abbastanza dei nostri soldati. Tuttavia, si può fare di più in termini di assistenza tecnica, armi avanzate, intelligence e decreti.Questo attacchi aerei statunitensi L’opposizione ad Al-Shabaab in Somalia il mese scorso – il primo mandato dell’amministrazione Biden – ha mostrato cosa si può e si deve fare.

Ma ciò di cui l’Africa ha più bisogno dagli Stati Uniti è una partnership globale per colmare il divario tra la nostra economia e la crescita della popolazione.Nonostante 6 delle prime 10 economie in più rapida crescita al mondo, la crescita del PIL cinese non è sufficiente per sfamare la popolazione in rapida crescita. Dall’inizio della guerra al terrorismo condotta dagli Stati Uniti nel 2001, la popolazione dell’Africa è quasi raddoppiata. Ogni giorno, ogni mese, questo significa che più disoccupazione o sottoccupazione entra nel mercato del lavoro, superando di gran lunga l’espansione economica. La mancanza di speranza è il principale reclutatore del nuovo marchio terroristico nel continente.

Ciò di cui abbiamo bisogno prima è l’investimento nelle infrastrutture. Le rotte di trasporto e merci possono diffondere opportunità tra paesi con potere economico diseguale. In alcune parti dell’Africa, il controllo del governo su aree remote può essere fragile. Le organizzazioni radicali entrano nel vuotoAlcuni forniscono persino una forma di governo, non importa quanto anormale. Queste aree devono essere collegate all’ambiente circostante.

Il recente attacco a Cape Delgado nel nord Mozambico spiegare il problema. Il loro obiettivo è un enorme progetto di gas naturale, che fa parte di un investimento internazionale, il progetto può spremere ricchezza, ma offre poche opportunità di lavoro per i locali. Ciò ha esacerbato l’insoddisfazione nelle province povere. È un terreno di atterraggio come Da’esh.

Questo è il motivo per cui abbiamo iniziato a stabilire un Linea ferroviaria Dalla costa meridionale a nord-est fino al nostro vicino Niger. Il mio governo è accusato di sprecare denaro perché c’è pochissimo commercio tra i nostri due paesi. Ma questo non è sorprendente, perché non c’è nessuna infrastruttura commerciale tra di noi.

Le linee ferroviarie porteranno vantaggi in termini di sicurezza, che è un prerequisito per la crescita economica.Alcune persone ricorderanno Boko Haram È originario della Nigeria nord-orientale e confina con il Niger. In primo luogo, sono disturbati dalla mancanza di opportunità. Poi si sono radicalizzati nei terroristi che affrontiamo oggi.

Gli Stati Uniti hanno già piani, come Elettricità Africa, Investire in importanti infrastrutture energetiche nel continente africano. Tuttavia, è necessario lavorare di più. Alla fine, ciò di cui hanno bisogno gli africani non è una spada, ma un vomere per vincere il terrore. Sì, abbiamo bisogno di tecnologia e supporto di intelligence che le nostre forze armate non hanno. Tuttavia, gli stivali di cui abbiamo bisogno a terra sono stivali da costruzione, non stivali militari. La lotta al terrorismo in Africa è una lotta del mondo. Li batteremo un’autostrada, una linea ferroviaria e un lavoro alla volta.