Per il musicista rock iraniano Pooyan Gandi, il ruggito della folla e l’eccitazione delle esibizioni dal vivo sono ciò che sogna.

L’uomo di 34 anni vive nella città religiosa di Mashhad.Dopo che gli estremisti della teocrazia hanno sostenuto di aver violato l’Islam, il concerto è stato vietato per più di dieci anni.

Sebbene questa restrizione sia rara in altre parti dell’Iran, è possibile vedere musica dal vivo a Teheran, ma Gandhi e musicisti come lui hanno trascorso la città più sacra dell’Iran con musica che è improbabile che suonino in mezzo alla folla.

“Ci sono molte persone come me a Mashhad sedute nelle loro stanze, che lavorano con un computer, caricano la loro musica e la pubblicano sulla piattaforma di streaming audio”, ha detto Gandy nel suo studio. .

“La musica di Mashhad è diventata [a symbol of] Ha aggiunto che c’era una “flessione muscolare” tra riformatori e intransigenti. “Non è radicato nelle credenze religiose, perché la chiamata alla preghiera è musica. La recita del Corano è musica”.

Dal momento che il presidente centrista Hassan Rouhani si dimetterà dopo due mandati, gli estremisti sperano di vincere la presidenza nel sondaggio del 18 giugno. Tre dei sette candidati, tra cui il favorito Ibrahim Raisi, sono radicati a Mashhad, il più grande luogo sacro dell’Iran, dove è sepolto l’ottavo imam dei musulmani sciiti, Reza, quindi anche una roccaforte della linea dura.

Se vale la pena imparare l’esperienza di Mashhad, allora la vittoria di Laisi potrebbe segnare una maggiore repressione sociale e culturale. Il suocero di Raisi è il leader di Mashhad e uno dei sacerdoti più controversi del paese. L’ayatollah Ahmad Alamolhoda, 76 anni, ha vietato i concerti a Mashhad e ha affermato che le donne non hanno il diritto di andare in bicicletta in città. L’ayatollah ha precedentemente espresso preoccupazione per il fatto che alcune donne iraniane hanno maggiori probabilità di imitare Sophia Loran rispetto a Fatimé, la figlia del profeta Maometto.

Il musicista rock Pooyan Gandi vive in questa città, dove i concerti sono vietati da più di dieci anni © Najmeh Bozorgmehr/FT

Quattro anni fa, quando Ressi si è candidato alla presidenza l’ultima volta, si diceva che avrebbe costruito un muro sul marciapiede per separare uomini e donne. “Raisi gestirà il settore culturale basato sui valori islamici”, ha affermato Hamid-Reza Taraghi, un politico intransigente di Mashhad, che si è opposto alla musica che promuove i valori occidentali e consente a uomini e donne di ballare insieme. Questo mese, sua figlia ha detto alla televisione nazionale che suo padre aveva allestito un’area per le donne al Santuario di Mashhad. Ha detto che avrebbe costruito “ponti” per uomini e donne, non muri.

Ma anche se Raisi ha cercato di copiare il piano del suocero, gli analisti hanno affermato che l’esperienza di Mashhad ha mostrato chiaramente che anche nella città più conservatrice è difficile garantire la conformità.

Nonostante il divieto religioso, si possono ancora vedere donne andare in bicicletta. Hanno aperto caffè che suonano dischi di musica occidentale. Le giovani donne si vestono con stile e talvolta devono indossare un foulard sulle spalle. Le feste private sono molto comuni. Gli analisti dicono che la differenza principale rispetto alle altre grandi città è che se vieni arrestato per aver bevuto, quasi sicuramente sarai condannato alla frusta.

Majid Fouladiyan, professore di sociologia culturale alla Mashhad Ferdosi University, ha dichiarato: “Se gli intransigenti saranno eletti, potrebbero provare a imporre più restrizioni al campo culturale. Tempi.”.

Ha detto che le restrizioni più severe di Mashhad hanno coltivato un’identità resistiva in città, e altri sono d’accordo. Ali Alavi, direttore del media conservatore Khorasan Daily di Mashhad, ha affermato che Mashhad ora ha gli studi musicali più privati ​​del paese.Ha aggiunto: “Più di 40 anni al potere ci hanno dimostrato che le politiche annunciate non possono [necessarily] Attuazione forzata. ”

Per la maggior parte degli iraniani ordinari, la preoccupazione maggiore non sono le questioni morali o sociali, ma le questioni economiche. “Abbiamo uno dei più grandi cartelli economici del mondo a Mashhad [affiliated to the shrine] Ma ci sono persone in questa città che mangiano pane al ketchup”, ha detto un analista.

Gli analisti hanno affermato che poiché le sanzioni hanno inferto un duro colpo all’economia e prevale la disillusione della gente, i poveri potrebbero diventare la più grande minaccia per la Repubblica islamica, “forse anche una minaccia esistenziale”. I primi disordini contro le difficoltà economiche sono avvenuti nel 2017 e sono iniziati a Mashhad, che ha una popolazione di 3 milioni di abitanti: “Qui possiamo vedere segni di fame e di rivolta della gente scalza, perché un terzo della popolazione di Mashhad vive in un quartiere povero”, ha detto .

Il santuario dell’ottavo imam musulmano sciita Reza, sepolto in città © Najmeh Bozorgmehr/FT

Per molti a Mashhad, questa disillusione ha portato alla loro riluttanza a votare. “Non voterò più. Negli ultimi quattro anni non ho risparmiato un centesimo”, ha detto Reza, proprietario di un negozio di alimentari di 37 anni. “I manager sono o deboli o potenti, o potenti. Perché dovrei ingannare me stesso?”

Ci sono anche alcuni elettori che mettono in dubbio la preoccupazione del partito intransigente per la politica regionale. Per Cyrus Milani, cantante e musicista di Mashhad a cui piace che Gandhi lavori anche a casa, è difficile razionalizzare il sostegno dell’Iran alla Siria e alla Palestina dove ci sono “luoghi con concerti dal vivo”. , Ma i concerti sono vietati in casa. Ha detto: “Sono molto frustrato. Ho pochissime entrate, ma non posso fare altro che fare musica”. “Questo è il primo anno che non so chi si candida alla presidenza e non ho intenzione di farlo. votazione.”

Le persone a Mashhad affermano che anche altri valori sono importanti, in particolare l’integrità negli affari pubblici e l’equità. I lavoratori del sito hanno affermato che non lontano da dove viveva Gandhi, un politico sulla trentina stava costruendo un’area residenziale di 33 piani. I cartelloni pubblicitari in inglese indicano che l’edificio ospiterà biliardi e sale per banchetti, oltre a una spa.

Per Gandhi, la mancanza di entrate e limiti di rendimento ha influito sulla sua creatività.

“Avremmo potuto andare oltre i sogni. Avremmo potuto aiutare a migliorare il gusto musicale, le prestazioni e la qualità della musica delle persone”, ha aggiunto. “Ora vediamo cosa è successo alla musica, è successo anche il pane quotidiano. Quando un albero [Iran] Non ben curata, la prima sono le foglie [music] Drop, e poi si avvicina alla radice. “