Musk definisce l’aggiornamento del software a guida autonoma di Tesla “non così buono” Reuters

I due senatori degli Stati Uniti hanno anche invitato la Federal Trade Commission a indagare su Tesla, affermando che pubblicizzava il suo sistema di automazione della guida come una guida completamente autonoma, ingannando i consumatori e mettendo in pericolo il pubblico.

L’imprenditore miliardario ha scritto su Twitter https://twitter.com/elonmusk/status/1429903213726093315 Fully Autopilot Beta 9.2 “In realtà non molto bene imo (secondo me), ma Autopilot/ Il team di AI sta unendo e migliorando ciò che è possibile alla massima velocità.”

© Reuters. Immagine del file: il 7 gennaio 2020, alla cerimonia di apertura del progetto Tesla Model Y realizzato in Cina a Shanghai, in Cina, il CEO di Tesla Elon Musk cammina mostrando le immagini delle auto Tesla Model 3 accanto allo schermo.REUTERS/Aly Song/File Photo

