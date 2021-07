Musk fornisce l’aggiornamento del design Cybertruck di Tesla (TSLA)

Azienda Tesla (Tesla) Il CEO di Colorful Elon Musk ha fornito le ultime informazioni sulla società Cybertruck, lanciata nel 2019, e ha lasciato intendere che alla fine potrebbe fallire sul mercato.

Sulla piattaforma di social media preferita di Musk, Twitter, il CEO ha scritto che la portiera dell’auto non ha maniglie. Invece, identificherà semplicemente il proprietario e aprirà la porta. Ha anche affermato che il team Tesla prevede di mantenere lo stesso design di quello mostrato al lancio nel 2019. “Basta fare qualche piccolo aggiustamento qua e là per renderlo un po’ migliore”, ha scritto.

Quando è stato lanciato, il design trapezoidale e il giogo non convenzionali del camion, piuttosto che il volante, hanno causato una reazione confusa da parte di analisti e osservatori Tesla. Toni Sacconaghi, analista di ricerca tecnologica senior di Bernstein, ha scritto che il camion della rete è “molto strano… come, davvero strano”.

Punti chiave Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato su Twitter che, a causa del suo design futuristico, il Cybertruck dell’azienda potrebbe fallire.

Già a novembre 2019, questo pick-up completamente elettrico era molto popolare.

Dovrà fare i conti con un mercato che è rapidamente affollato di startup e case automobilistiche affermate.

Ma il momento clou della conferenza è stato che Franz von Harzhausen, il capo del design di Tesla, ha usato una sfera di metallo per rompere la finestra di vetro che mostrava il Cybertruck. Musk ha affermato che le finestre di vetro possono resistere ai proiettili delle pistole da 9 mm.

Tuttavia, come la maggior parte dei prodotti Tesla, il pubblico ha fotografato il camion e ha immediatamente inviato un importo di pre-ordine di $ 100. Musk non evita la pubblicità, pubblicizza questi numeri su eventi pubblici e Twitter.

Ma il suo umore giovedì era più cauto. Ha detto che un camion completamente elettrico potrebbe non avere successo, “perché è diverso da qualsiasi altra cosa”. Il modello a trazione posteriore (RWD) di questo camion parte da $ 39.900 e dovrebbe iniziare la produzione entro la fine dell’anno.

Un mercato dominato da case automobilistiche affermate

Secondo i dati sulle vendite di Motor Intelligence, i camioncini hanno rappresentato il 20,1% delle vendite totali di auto nuove lo scorso anno. Il mercato dei pickup è dominato da case automobilistiche affermate.General Motors Company (General Motors Company) ha una quota di mercato del 36,1%Motori generali) Leader del mercato, Ford Motor Company (F) Al secondo posto con una quota di mercato del 33,8%.

Proprio mentre Tesla si stava preparando a produrre camion, Ford lo aveva già superato e ha lanciato una versione completamente elettrica del pickup. All’inizio di quest’anno, ha rilasciato una versione completamente elettrica del suo camion a benzina più venduto, l’F-150. Anche General Motors è entrata nel mercato con il suo GMC Hummer EV, che dovrebbe essere consegnato nel 2023. Sebbene non abbia il design non convenzionale delle auto Tesla, i camion completamente elettrici di Ford sono stati ben accolti dal mercato. Anche una start-up Rivian è entrata nel campo dei pickup completamente elettrici con R1T, che ha un’autonomia di crociera paragonabile al Cybertruck di Tesla e può beneficiare di crediti d’imposta federali.

In considerazione dei precedenti problemi di Tesla con il lancio puntuale dei prodotti e l’aumento della concorrenza, il successo dei suoi camion elettrici è tutt’altro che questo. Ma questa non è la fonte delle preoccupazioni di Musk. “Non mi interessa”, ha scritto su Twitter, riferendosi al possibile guasto dei camion elettrici. “Anche se agli altri non piace, a me piace molto.”