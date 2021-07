Musk testimonierà sull’acquisizione da 2,6 miliardi di dollari di SolarCity da parte di Tesla

Per più di un decennio, Elon Musk è stato l’incarnazione di Tesla e si è fatto uno splendido ambasciatore per la rivoluzione delle auto elettriche dell’azienda. Lunedì, l’amministratore delegato dell’attore cercherà di dimostrare a un giudice del Delaware che non può controllare la compagnia a prescindere dalla sua reputazione.

Nel processo per l’acquisizione di SolarCity da parte di Tesla, Musk è stato il primo e più atteso testimone.La sua startup solare è stata di gran moda, quando Tesla ha venduto $ 2,6 miliardi di azioni Tesla nel 2016. Vacillante prima dell’acquisizione improvvisa.

Gli azionisti dissidenti di Tesla affermano che Musk non ha pianificato l’acquisizione per creare una centrale elettrica integrata di energia pulita come sosteneva, ma per utilizzare il bilancio della casa automobilistica per salvare il suo progetto di grandezza.

Sebbene i diritti economici e di voto di Musk nella società siano solo il 22%, gli azionisti citati affermano che il potere assoluto personale di Musk gli consente di dominare il consiglio di amministrazione di Tesla, e persino gli amministratori indipendenti gli sono grati.

Tesla ha negato questa argomentazione e ha aggiunto che gli azionisti non affiliati di Tesla hanno votato in modo schiacciante per approvare l’acquisizione di SolarCity. Se il tribunale rileva che Musk è l’azionista di controllo, Musk dovrà affrontare una soglia legale più elevata per dimostrare che la transazione è ragionevole per tutti gli azionisti.

Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo, poiché il diritto societario sta lottando per affrontare l’influenza dell’Onnipotente Fondatore e CEO, specialmente nel settore tecnologico.

Ann Lipton, professore di diritto alla Tulane University, ha dichiarato: “Questo caso non solo può fornire maggiori indicazioni per il tribunale, ma anche fornire maggiori indicazioni ai pianificatori delle transazioni per comprendere la determinazione del tribunale se qualcuno è un controller. Fattori che possono essere considerati all’epoca.” A New Orleans.

SolarCity è stata fondata nel 2006 da Elon Musk e dai suoi due cugini © Michael Nagle/Bloomberg



SolarCity è stata fondata nel 2006 da Musk e dai suoi cugini Peter e Lyndon Rive. L’azienda ha installato pannelli solari sul tetto per i clienti, quindi i clienti pagheranno SolarCity per l’elettricità generata. Nel 2016, SolarCity era stata quotata, ma la natura ad alta intensità di capitale del suo modello di business ha permesso al suo debito totale di superare i 3 miliardi di dollari e rischiava di violare il contratto di liquidità minima.

Il 21 giugno 2016, il giorno in cui SolarCity ha annunciato la fusione, il prezzo delle azioni di Tesla è sceso di un decimo e il valore di mercato è evaporato di 3 miliardi di dollari, una cifra superiore al prezzo di acquisto.

Gli analisti della ricerca azionaria di Goldman Sachs scrissero all’epoca che la compagnia energetica era il “caso peggiore” delle startup solari.

Tuttavia, alla fine del 2016, quasi il 90% degli azionisti Tesla non affiliati ha votato per approvare la transazione, supportando la visione di Musk per la società combinata. Il completamento dell’acquisizione non richiede il voto degli azionisti, ma Tesla spera che votando la proteggerà da caotiche sfide legali.

Gli oppositori dell’accordo hanno comunque intentato una causa.

All’inizio del 2018, Joseph Slaters, il vicepresidente della Corte di giustizia del Delaware, ha respinto la mozione del consiglio di amministrazione di respingere la sfida degli azionisti, scrivendo “È ragionevole immaginare che Musk, in qualità di azionista di controllo, controlli il consiglio di amministrazione di Tesla relativo all’acquisizione .” , E “in realtà non ha preso alcuna misura per separare Musk dalla considerazione dell’acquisizione da parte del consiglio”.

Nei documenti del tribunale, gli avvocati di Musk hanno scritto: “Le prove del processo mostreranno che Musk non controlla il consiglio di amministrazione di Tesla relativo all’acquisizione. Musk è stato eluso nel voto del consiglio relativo all’acquisizione. Ha detto ad altri membri del consiglio. Non si è esercitato. controllo effettivo. In effetti, il consiglio di amministrazione di Tesla ha esercitato il potere indipendentemente da Musk. “

I tribunali del Delaware generalmente non considerano che solo un quinto circa delle azioni sia idoneo al controllo. Ma i fondatori e gli amministratori delegati delle start-up della Silicon Valley sono visionari e potrebbero diventare un dilemma unico di governo societario.

Il professore di diritto Lipton ha dichiarato: “Gli avvocati degli azionisti sono sempre stati creativi quando fanno pressione sul principio dell’azionista di controllo e i giudici dell’Ufficio del Presidente della Corte Suprema vogliono sempre più soppesare i pro e i contro su questo problema”.

Oltre all’argomento del controller, gli azionisti che hanno fatto causa a Tesla hanno anche sollevato accuse che potrebbero imporre standard legali più elevati a Musk. Affermano che i direttori di Tesla, molti di quelli collegati a Musk attraverso SolarCity o la sua attività SpaceX, hanno conflitti. Hanno anche affermato che la terribile condizione di SolarCity non è stata correttamente divulgata nei documenti della SEC.

Sebbene la loro causa sostenga che SolarCity è insolvente e quindi senza valore, il valore della transazione era di circa $ 2 miliardi prima che Tesla rivelasse la sua offerta del 2016.

Il prezzo delle azioni di Tesla è più di 15 volte superiore al suo livello di giugno 2016. La distribuzione solare dell’azienda (misurata in megawatt) è aumentata di quasi un quinto nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Nel gennaio 2020, i direttori di Tesla, ad eccezione di Musk, hanno liquidato le loro richieste per 60 milioni di dollari USA, finanziati dall’assicurazione aziendale della compagnia. Musk rimane l’unico imputato in sospeso.

Se la sua testimonianza in questo caso nel giugno 2019 mostra segni, la sua testimonianza potrebbe rivelarsi colorata.

Musk si è ripetutamente scagliato contro l’azionista avvocato Randall Barron che lo ha interrogato, definendolo un “uomo vergognoso senza coscienza” e un “fallimento economico” che ha reso Musk “doloroso per il futuro”.

Musk ha anche fornito una sintesi delle sue argomentazioni legali nella sua testimonianza. Ha detto che la transazione Tesla/SolarCity era una “transazione stock-for-stock” e la causa “ha cercato di convincere gli investitori professionali a fare una seconda ipotesi sul rapporto della fusione”. “accedere [legal] Come precedente, questo sarà un disastro per gli Stati Uniti. “