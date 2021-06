Nasdaq ha chiuso a causa di forti titoli tecnologici perché i falchi della Fed hanno limitato S&P Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: La Borsa di New York è stata scattata il 16 aprile 2021 a Manhattan, New York City, New York, USA. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo



David Frank

(Reuters)-Giovedì, la fiducia in una forte ripresa economica ha spinto gli investitori nei titoli tecnologici statunitensi e ha spinto l’indice Nasdaq al rialzo, anche se i postumi della sbornia dopo che la Federal Reserve ha fatto scendere molto poco il debole indice S&P.

Il leggero calo è stato il terzo calo consecutivo dell’indice S&P, mentre il Dow Jones – il calo è stato ancora più pronunciato – ha chiuso al ribasso per la quarta volta consecutiva.

Molti investitori stanno ancora affrontando le informazioni sulla politica monetaria inaspettatamente forti rilasciate dalla Fed il giorno prima, che dovrebbe aumentare i tassi di interesse per la prima volta nel 2023.

I funzionari della Federal Reserve hanno affermato che con la rapida ripresa dell’economia statunitense dalla pandemia, le prospettive economiche sono migliorate e si prevede che la crescita complessiva quest’anno raggiungerà il 7%. Sebbene attenti a non minare la ripresa – misure politiche di sostegno come l’acquisto di obbligazioni non hanno fine in vista – il segnale degli aumenti dei tassi di interesse evidenzia le preoccupazioni per l’inflazione.

“Penso che la gente pensi a uno scenario in cui la Fed consentirà un superamento dell’inflazione più ampio e più lungo, e penso che con l’aumento del grafico a punti di ieri… le persone stanno ripensando a questo scenario”, ha affermato UBS Global David Lefkowitz, responsabile delle azioni per le Americhe al Wealth Management.

I titoli tecnologici generalmente si comportano meglio quando i tassi di interesse sono bassi, spingendo Wall Street al rialzo lo scorso anno poiché gli investitori si sono accalcati su titoli considerati relativamente sicuri durante le turbolenze economiche.

Gli investitori sono tornati su questa posizione giovedì. Il produttore di chip Nvidia (NASDAQ:) Corp è salito del 4,8%, stabilendo un nuovo massimo di chiusura per la quarta volta consecutiva, dopo che Jefferies (NYSE:) ha aumentato il prezzo obiettivo per il titolo.

Allo stesso tempo, le azioni di Apple (NASDAQ :), Microsoft Corporation (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:) e Facebook (Nasdaq:) Superare il declino pre-mercato e aumentare dall’1,3% al 2,2%, poiché gli investitori scommettono che un costante rimbalzo economico aumenterà la domanda per i suoi prodotti nel lungo periodo.

L’indice Nasdaq ha chiuso a 13 punti al di sotto del record stabilito lunedì, ma è stato comunque il secondo prezzo di chiusura più alto nella storia dell’indice.

È sceso di 210,22 punti, o 0,62%, a 33.823,45, è sceso di 1,84 punti, o 0,04%, a 4.221,86 e è aumentato di 121,67 punti, o 0,87%, a 14.161,35.

Poiché i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a più lungo termine sono diminuiti, i titoli bancari sensibili ai tassi di interesse sono scesi del 4,3%.

Il rafforzamento del dollaro USA è stato un altro sottoprodotto delle notizie della Fed del giorno prima, che ha spinto i prezzi del petrolio USA indietro dai massimi pluriennali raggiunti all’inizio di questa settimana. L’indice energetico è sceso del 3,5%, il calo maggiore tra gli 11 principali settori S&P.

Altri titoli economicamente sensibili, inclusi titoli di materiali e titoli industriali, sono diminuiti rispettivamente del 2,2% e dell’1,6%, poiché i dati hanno mostrato che il numero di richieste di sussidio di disoccupazione iniziale è aumentato la scorsa settimana per la prima volta in più di un mese. Tuttavia, con la riapertura dell’economia e la carenza di persone disposte a lavorare, i licenziamenti sembrano diminuire.

Il volume degli scambi sulle borse statunitensi è stato di 11,77 miliardi di azioni, mentre il volume medio degli scambi negli ultimi 20 giorni di negoziazione è stato di 10,67 miliardi di azioni.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 23 massimi da 52 settimane e 2 nuovi minimi; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 82 nuovi massimi e 37 nuovi minimi.