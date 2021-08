Naval Commonwealth lancia una nuova offerta di benvenuto con carta di credito

Unione di credito federale della marina Ha annunciato una nuova offerta di benvenuto per le sue cinque carte di credito. A seconda della carta che ottieni, potresti ricevere un bonus di iscrizione, una promozione APR introduttiva bassa o entrambi. Ogni offerta è limitata nel tempo e ogni carta ha una data di scadenza diversa.

Punti chiave La Navy Federal Credit Union ha lanciato una nuova offerta di benvenuto per le sue cinque carte di credito.

A seconda della carta, potresti ricevere più bonus sotto forma di contanti o punti, promozioni introduttive basse o APR 0% o entrambi.

La Federazione della Marina limita l’appartenenza ai militari e alla comunità del Ministero della Difesa, compresi i membri della famiglia.

Nuova offerta della carta di credito della Federal Credit Union della Marina

Navy Federal Credit Union offre diverse carte di credito per rendere più facile per i membri trovare l’opzione adatta a loro.

Dal 27 agosto 2021, le cooperative di credito forniranno i seguenti incentivi all’apertura del conto:

Carta di credito Flagship Rewards: Guadagna 40.000 punti (del valore di $ 400) spendendo $ 4.000 nei primi 90 giorni dall’apertura di un account e ottieni un anno di Amazon Prime gratuitamente. Scade il 1 novembre 2021.

Guadagna 40.000 punti (del valore di $ 400) spendendo $ 4.000 nei primi 90 giorni dall’apertura di un account e ottieni un anno di Amazon Prime gratuitamente. Scade il 1 novembre 2021. Carta di credito platino: Ottieni una presentazione Il tasso di interesse annuo per il trasferimento del saldo entro 12 mesi è dello 0%. Scade il 3 gennaio 2022.

Ottieni una presentazione Il tasso di interesse annuo per il trasferimento del saldo entro 12 mesi è dello 0%. Scade il 3 gennaio 2022. Più premi Carta di credito American Express: Puoi guadagnare 20.000 punti (per un valore di 200 USD) spendendo 2.000 USD entro 90 giorni dall’apertura di un conto e acquistando un tasso di interesse annuale iniziale dello 0% entro 12 mesi. Scade il 1 novembre 2021.

Puoi guadagnare 20.000 punti (per un valore di 200 USD) spendendo 2.000 USD entro 90 giorni dall’apertura di un conto e acquistando un tasso di interesse annuale iniziale dello 0% entro 12 mesi. Scade il 1 novembre 2021. denaro contanteCarta di credito premio: Se spendi $ 2.000 entro 90 giorni dall’apertura del conto, il tasso di interesse annuale introduttivo a 6 mesi è dell’1,99% e puoi guadagnare $ 150 in bonus cash back. Scade il 4 ottobre 2021.

Se spendi $ 2.000 entro 90 giorni dall’apertura del conto, il tasso di interesse annuale introduttivo a 6 mesi è dell’1,99% e puoi guadagnare $ 150 in bonus cash back. Scade il 4 ottobre 2021. carta di credito GO REWARDS: Puoi guadagnare 10.000 punti (per un valore di $ 100) spendendo $ 1.000 entro 90 giorni dall’apertura del conto e ottenere un tasso di interesse annuale di trasferimento del saldo iniziale dell’1,99% entro sei mesi. Scade il 1 novembre 2021.

È importante notare che Navy Federal non addebita alcuna commissione di trasferimento del saldo su nessuna delle sue carte di credito, quindi una carta con un tasso di interesse annuale iniziale dello 0% per il trasferimento del saldo può essere molto preziosa, anche se il periodo dello 0% non durerà a lungo come alcuni altri Promozione del trasferimento del saldo della carta.

Dovresti richiedere una carta di credito della Navy Federal Credit Union?

Se sei già un membro della Federazione della Marina e hai intenzione di richiedere una carta, ora potrebbe essere il momento giusto per premere il grilletto. Tuttavia, se non sei un membro, tieni presente che solo i seguenti gruppi possono partecipare:

Membri attivi, riservisti, veterani, pensionati e pensionati dell’esercito, del corpo dei marine, della marina, dell’aeronautica e della guardia costiera

Personale dell’Esercito e della Guardia Nazionale Aerea

Personale del programma di ingresso ritardato

Civile del Dipartimento della Difesa (DoD)

Dipendenti del governo degli Stati Uniti assegnati alle strutture del Dipartimento della Difesa

Appaltatore assegnato al Ministero della Difesa per l’installazione

Membro della famiglia di uno dei precedenti

Anche se sei effettivamente idoneo a unirti a una cooperativa di credito, è saggio guardarsi intorno e confrontare le offerte di benvenuto, le commissioni, i premi continui e altre funzionalità su più carte prima di scegliere la carta giusta per te.