NDR 2021: Singapore incorpora nella legge le linee guida contro la discriminazione sul posto di lavoro

“Sono assunti dal loro stesso paese, utilizzando connessioni familiari e reti di vecchi ragazzi, invece di basarsi apertamente sul merito, danno lavoro e opportunità agli stranieri e fanno solo gesti simbolici con i locali. Questo naturalmente causerà problemi”.

Ha affermato che le agenzie governative stanno rispondendo risolutamente a queste violazioni, aggiungendo che l’intervento dell’agenzia è “tranquillo ma efficace”.

Lee ha aggiunto che è necessario assicurare ai singaporiani che i titolari di Employment Pass e S Pass soddisfino gli “standard corretti”.

Ha detto: “Un indicatore di qualità pratico e ragionevole è l’importo che i datori di lavoro sono disposti a pagare per i titolari di pass di lavoro”.

Pertanto, per poter beneficiare dell’Employment Pass o S ​​Pass, è previsto un taglio salariale, poiché gli stipendi dei singaporiani aumentano, ha affermato Lee. Ha sottolineato che l’anno scorso le autorità hanno alzato la scadenza due volte.

Ha detto che Singapore ha fissato una soglia più alta per il settore finanziario con salari più alti.

Il signor Lee ha affermato che nel tempo Singapore continuerà a rafforzare gli standard del pass per l’occupazione e del pass S. Anche se non danneggerà le imprese improvvisamente o bruscamente, lo farà gradualmente e gradualmente.

“Ciò garantirà che i titolari di pass di lavoro entrino nei luoghi in cui ne abbiamo più bisogno e non saremo sopraffatti da ciò che possiamo assorbire per impegnarci in lavori qualificati e disponibili per i singaporiani”.

Metodi simili per la gestione delle controversie salariali e dei licenziamenti illegittimi

Sebbene “incorporare le linee guida TAFEP nella legge sia una mossa importante” perché dimostra che Singapore non tollera la discriminazione sul posto di lavoro, Lee ha affermato che in pratica Singapore spera di operare in modo simile a oggi, “tranne che per il meglio”. .

“Se possibile, dovremmo comunque risolvere le controversie sul posto di lavoro in modo informale e amichevole. I rimedi legali dovrebbero essere l’ultima risorsa e raramente sono necessari”, ha affermato. La sua esistenza farà lavorare di più tutte le parti per risolvere le controversie attraverso la mediazione e la mediazione”, ha aggiunto.

Il metodo di gestione delle controversie sulla discriminazione sarà modellato su come l’azienda gestisce le controversie salariali o il licenziamento improprio.

“In questo tipo di controversie, la mediazione e la mediazione devono essere eseguite prima. Solo quando queste falliscono, la questione sarà sottoposta al tribunale per le richieste di lavoro, che arbiterà e deciderà il caso”.

Ha detto che sarà istituito anche un tribunale per affrontare la discriminazione sul posto di lavoro.

“Questo proteggerà i lavoratori dalla discriminazione basata sulla nazionalità. Proibirà anche altri tipi di discriminazione coperti dal TAFEP. Le donne saranno meglio protette e saranno vietate anche le discriminazioni basate su età, razza, religione e disabilità”, ha affermato.

L’impatto sociale del possesso di un gran numero di permessi di lavoro

Il signor Lee ha affermato che oltre alle preoccupazioni sulla discriminazione sul posto di lavoro, ci saranno anche attriti sociali, perché culturalmente, i titolari di pass di lavoro – alcuni dei quali alla fine diventano residenti permanenti e cittadini naturalizzati – e i singaporiani “diversi”, anche se sono cinese, malese o indiano.

“In effetti, a volte si verificano attriti proprio perché sono etnicamente simili a noi. Ci assomigliano, ma si comportano come noi.

“Rispetto ai non singaporiani, siamo ‘uguali ma diversi’. Dobbiamo alleviare gli attriti sociali causati da ‘uguali ma diversi'”.

Ha detto: “Entrambe le parti devono lavorare sodo”.

“I singaporesi devono essere aperti alla convivenza e all’accettazione di persone diverse da noi. I non singaporesi qui devono accettare lo spirito e le norme della nostra società e lavorare sodo per adattarsi”.

Il signor Lee ha affermato che Singapore è generalmente una società egualitaria, ma alcuni titolari di un permesso di lavoro e le loro famiglie hanno portato “costumi sociali e differenze di classe dai propri paesi”.

“Questi sono contrari all’interazione informale e paritaria tra i singaporiani, che può portare ad attriti. I non singaporiani devono comprendere la situazione a Singapore in modo da potersi adattare meglio”.

Tuttavia, ha sottolineato che la maggior parte dei titolari di pass di lavoro e le loro famiglie sono “molto idonei”.

Ha detto che dopo aver vissuto qui per alcuni anni, alcune persone possono parlare l’inglese di Singapore e gustare prelibatezze locali come la salsa sambal e il durian.

Il signor Li ha ammesso che le preoccupazioni per i titolari di pass di lavoro erano un “argomento molto delicato” per il raduno della Giornata Nazionale, ma ha affermato di aver deciso di parlarne.

“Dobbiamo riconoscere questo problema in modo da poter affrontare le legittime preoccupazioni dei singaporiani e risolvere il risentimento nei confronti degli stranieri. Solo in questo modo Singapore può rimanere aperta e continuare a svilupparsi e progredire”.

Estroverso e lungimirante

Ha aggiunto che la “realtà” è che la concorrenza per i lavoratori di Singapore non viene solo dagli stranieri che sono effettivamente qui.

“Stiamo gareggiando con persone di tutto il mondo. Il COVID-19 ha insegnato a molte aziende che ‘lavorare da casa’ è solo a un passo dal ‘lavorare ovunque'”.

Ha detto che i dipendenti non hanno più bisogno di essere tutti nello stesso posto, solo una buona connessione a Internet.

“Stranieri a Singapore, rafforzano la nostra squadra. Sono i nostri colleghi, ma anche i nostri vicini e amici”.

Durante il periodo COVID-19, alcuni di questi stranieri hanno sperimentato difficoltà personali e “potrebbero essere separati dalle loro famiglie all’estero, o intrappolati fuori Singapore e impossibilitati a tornare a casa”.

Ha riconosciuto il loro contributo a Singapore. Alcune persone lavorano in prima linea e sono “fianco a fianco” con i singaporiani. Ha avvertito: “Non possiamo voltargli le spalle. Dà l’impressione che Singapore stia diventando xenofoba e ostile a stranieri.”

“Questo danneggerà seriamente la nostra reputazione di hub internazionale. Ci costerà investimenti, lavoro e opportunità. Sarà disastroso per noi e, cosa più importante, non è ciò che aspiriamo ad essere”, ha affermato.

Al contrario, ha detto, Singapore deve “far capire al mondo” che è determinata a rimanere aperta per guadagnarsi da vivere.

Non solo le politiche devono essere estroverse e lungimiranti, ma anche mentalità e valori che guardano al mondo, accogliendo idee e talenti e accettando la competizione e il cambiamento.

“Questi valori hanno aiutato Singapore a trasformarsi da una popolazione immigrata a un paese internazionale e vivace. Mentre continuiamo a costruire le nostre case e i nostri paesi, dobbiamo mantenerli”.

