Neel Kashkari: “La criptovaluta è il 95% di frode, clamore, rumore e caos” di CoinQuora

Il governatore della banca centrale ha persino accusato Bitcoin di essere inutile. Ha detto di non aver visto alcun caso d’uso per Bitcoin, che è la criptovaluta numero uno al mondo in termini di valore di mercato. Inoltre, ha affermato che il più ampio settore delle risorse digitali ha ampiamente contribuito alle frodi.

