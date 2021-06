Negli stati che mettono fine ai sussidi federali, il numero di richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito più velocemente Reuters

In effetti, a partire dalla settimana del 20 giugno, i dati settimanali del fornitore di servizi per le piccole imprese Homebase hanno mostrato che non vi è stato alcun aumento del numero di assunzioni negli stati che hanno annullato i sussidi di disoccupazione. Al contrario, altri stati sembrano aver aggiunto posti di lavoro nelle ultime settimane, forse perché grandi stati a guida democratica come la California e New York hanno recentemente revocato la maggior parte delle restanti restrizioni imposte per combattere la pandemia.

I dati non hanno ancora risposto alla domanda più ampia e probabilmente più importante se anche il reclutamento in questi stati accelererà.Un gruppo di quasi tutti i governatori repubblicani ha affermato che il risultato è tagliare i benefici il prima possibile.

© Reuters. Il 26 maggio 2021, gli annunci di lavoro possono essere visti fuori da Starbucks a Manhattan, New York City, New York, USA. REUTERS/Andrew Kelly

