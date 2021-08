Negozio chiuso, le guardie giurate sono fuggite dalla capitale afghana Reuters

© Reuters. Il 16 agosto 2021, i combattenti talebani viaggiano su un’auto della polizia a Kabul, in Afghanistan. REUTERS/Stringer



Kabul (Reuters)-Le strade di Kabul erano vuote lunedì presto, il giorno dopo che i ribelli talebani hanno preso il controllo della capitale afghana senza combattere, ma l’aeroporto era pieno di centinaia di civili che cercavano di fuggire.

I video pubblicati sui social media hanno mostrato centinaia di persone che si precipitavano al terminal sicuro dell’aeroporto con i loro bagagli a seguito del rumore degli spari.

Le truppe statunitensi schierate all’aeroporto per garantire il ritiro delle forze statunitensi hanno aperto il fuoco in aria per impedire a centinaia di civili che correvano sull’asfalto di tentare di salire a bordo dell’aereo.

“La folla è fuori controllo”, ha detto al telefono a Reuters un funzionario americano. “Il fuoco era solo per calmare il caos.”

La vicina area dell’ambasciata Wazir Akbar Khan era vuota, quasi tutti i diplomatici e le loro famiglie sono volati fuori città o hanno aspettato un volo all’aeroporto.

I residenti hanno detto che anche l’ufficio del governo era vuoto.

Nelle aree che di solito sono fortemente sorvegliate, non ci sono quasi guardie ai posti di blocco: alcuni automobilisti escono dai loro veicoli prima di attraversare per superare il posto di blocco.

“È strano sedersi qui e vedere le strade vuote, niente più convogli diplomatici occupati, niente grandi auto con pistole”, uno degli onnipresenti produttori di naan della città, che ne possiede uno nella zona del negozio Said Gul Mohamed Hakim.

“Farò il pane qui, ma guadagnerò pochissimo. La guardia giurata del mio amico è già partita.”

Ha detto che non ha ancora clienti e non vede l’ora di riscaldare il suo tandoor (forno di argilla).

“La mia prima preoccupazione è come far crescere la barba e come farla crescere rapidamente”, ha aggiunto Hakim. “Ho anche chiesto se mia moglie avesse abbastanza burqa per lei e per le ragazze”.

Durante il regno dei talebani dal 1996 al 2001, agli uomini non era permesso tagliarsi la barba e alle donne era richiesto di indossare mantelli bukka in pubblico.

Nella Jonker Street della città, decine di negozi di tappeti, artigianato e gioielli afgani e piccoli caffè hanno chiuso.

Sherzad Karim Stanekzai, proprietario di un negozio di tappeti e tessuti, ha detto di aver deciso di dormire nel negozio che ha chiuso per proteggere le sue merci.

“Sono in uno stato di completo shock. L’ingresso dei talebani mi spaventa, ma (il presidente Ashraf) Ghani è il peggiore per tutti noi a cadere in questa situazione”, ha detto.

“Ho perso tre fratelli in questa guerra in sette anni e ora devo proteggere i miei affari”.

Ha detto che non sapeva da dove sarebbe venuto il suo prossimo cliente. Ha detto: “So che non ci saranno stranieri e nessuno verrà a Kabul ora”.

Un leader talebano ha affermato che ai suoi combattenti è stato “ordinato di consentire agli afgani di riprendere le loro attività quotidiane e di non prendere alcuna misura per spaventare i civili”.

“La vita normale continuerà in un modo migliore, e questo è tutto quello che posso dire ora”, ha detto a Reuters tramite Whatsapp.