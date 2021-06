Neil Patrick Harris partecipa all’evento Bitcoin ATM di CoinQuora

La storia di come Neil Patrick Harris ha incontrato Bitcoin può essere fatta risalire ai primi giorni di Bitcoin. Il famoso attore ha rivelato di essere stato uno dei primi investitori di Bitcoin. Nel dettaglio, ha ricordato la prima volta che ha sentito parlare di Bitcoin. Ha detto che sebbene non capisse la tecnologia alla base, non poteva rinunciare all’opportunità di investire.

Neil Patrick Harris ha rivelato la sua partnership con l’operatore ATM Bitcoin CoinFlip in una mossa leggendaria in attesa di una mossa audace. I due mirano a lanciare insieme una nuova campagna pubblicitaria per aumentare la consapevolezza sulla comodità dell’utilizzo dei bancomat Bitcoin.

