Nel 2021, il COVID-19 quotidiano australiano raggiunge un livello record, milioni di persone sono bloccate da Reuters

Il Queensland ha registrato 13 nuovi casi. Con un’eccezione, tutti gli altri casi sono in isolamento e sono contagiosi. Ciò fa sperare che il blocco di otto giorni in alcune parti dello stato venga revocato come previsto domenica pomeriggio.

“Questa variante Delta si diffonde così rapidamente”, ha detto Andrews. “Non abbiamo abbastanza persone da vaccinare. Porteremo i giovani in ospedale, altrimenti sono sani. Se non controlliamo questa situazione, il nostro sistema spenderà troppo”.

© Reuters. Immagine del file: il 3 agosto 2021, l’Australian Defence Force e la New South Wales Police Force hanno pattugliato una strada nei sobborghi di Bankstown durante il blocco esteso per frenare la diffusione della malattia di Coronavirus (COVID-19) a Sydney, in Australia. RIF

