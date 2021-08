Nel caso delle preoccupazioni di Delta Air Lines, Wall Street aumenterà a causa della redditività e fusioni e acquisizioni rallegrano Reuters

D’altra parte, il produttore di farmaci Eli Lilly (NYSE:) and Co è sceso dell’1,9% perché ha registrato un calo del 2% degli utili trimestrali.

Tra le iniziative guidate da fusioni e acquisizioni, Translate Bio (NASDAQ:) è cresciuto del 29,4% dopo la quotazione in Francia Sanofi (Nasdaq:) Ha accettato di acquisire questa società di biotecnologia americana per 3,2 miliardi di dollari.

L’intensificata repressione normativa della Cina ha anche messo a disagio l’industria tecnologica globale. Dopo che un media ufficiale cinese ha chiamato i giochi online “oppio spirituale”, la cinese Tencent Holdings (OTC:) Ltd è crollata del 10% in Asia.

Rick ha dichiarato: “A causa dell’aumento dei casi di COVID-19 e dei possibili cambiamenti nella tassazione, gli investitori non sono disposti a vendere ai livelli attuali, ma non sono disposti a investire in nuovo capitale. Ciò potrebbe far sì che le transazioni di mercato siano piuttosto limitate”. Meckler è New Jersey Partner di Cherry Lane Investments a New Vernon.

Dopo che il produttore di materiali industriali ha alzato per la seconda volta le sue previsioni per l’intero anno, il prezzo delle azioni di DuPont è aumentato del 2,2% nel commercio pre-mercato.

(Reuters)-Wall Street è destinato a salire martedì come una stagione di utili societari ottimista e l’aumento dell’attività di trading globale ha aumentato la domanda di titoli rischiosi, sebbene le preoccupazioni per l’aumento delle varianti del Delta del coronavirus abbiano guadagni limitati.

© Reuters. Foto del file: il 19 luglio 2021, i segnali stradali di Wall Street possono essere visti fuori dalla Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Andrew Kelly

