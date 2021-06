Nel centro di Sydney, Bondi va a bloccare Reuters a causa di un’ondata di infezioni delta

Share it

Di Renju Jose

Sydney (Reuters) – Il centro di Sydney e i sobborghi orientali della città, tra cui Bondi Beach, saranno chiusi per una settimana a partire dalla mezzanotte di venerdì mentre le autorità stanno lavorando per controllare il Delta altamente contagioso della città COVID-19 La proliferazione del virus varianti.

L’Australian Medical Association (AMA), che rappresenta i medici, ha affermato che ciò non era sufficiente e ha chiesto un blocco completo della città più grande del paese per prevenire la diffusione del virus e la possibile morte.

Il governatore del New South Wales (NSW) Gladys Berekiklian ha detto ai giornalisti a Sydney che alle persone che hanno vissuto o lavorato nelle quattro aree dei comitati del governo locale di Sydney nelle ultime due settimane è stato ordinato di rimanere a casa tranne che per motivi di emergenza.

Le persone possono uscire di casa solo per lavoro di base o istruzione, motivi medici, fare la spesa o fare sport all’aria aperta.

“Non vogliamo che questa situazione duri per diverse settimane, speriamo che questa situazione finisca presto”, ha detto Berejiklian.

Le autorità hanno dichiarato di essere “preoccupate” per il potenziale incidente del super-spreader che si è verificato in un salone tra il 15 e il 23 giugno, dove tre dipendenti sono stati infettati e più di 900 clienti hanno visitato l’incidente.

I funzionari hanno emesso allerte sanitarie durante la notte a più di una dozzina di nuovi siti sparsi nella più grande città australiana, Sydney, che ospita un quinto dei 25 milioni di persone australiane, e il numero totale di infezioni nell’epidemia supera i 60.

Il Nuovo Galles del Sud ha rinviato le richieste di un rigoroso blocco e ha invece imposto maschere in tutti i luoghi al chiuso (compresi gli uffici) a Sydney, ha impedito ai residenti di sette aree parlamentari di lasciare la città e ha limitato le riunioni di famiglia a cinque.

Queste restrizioni erano originariamente previste per mercoledì e ora sono estese fino alla mezzanotte del 2 luglio.

Venerdì sono stati segnalati 22 casi locali, che è il più grande aumento del numero di infezioni da quando mercoledì scorso è stato rilevato il primo caso a Bondi, un autista di limousine che trasportava equipaggi d’oltremare. Tra questi, 19 casi sono legati a infezioni note e 3 casi sono in fase di indagine.

Il presidente dell’AMA Omar Khorshid ha affermato che le ultime restrizioni “non sono sufficienti” e ha esortato i funzionari a bloccare l’intera città.

Khorshid ha avvertito i funzionari che l’ultima epidemia a Sydney potrebbe andare fuori controllo e ha ricordato ai funzionari che c’è stata un’ondata devastante di COVID-19 a Melbourne lo scorso anno che ha ucciso più di 800 persone.

Khorshid ha detto: “Quello che è successo a Melbourne è che hanno cercato di muoversi lentamente l’anno scorso, ma non sono riusciti a guidare, causando la morte… Questo non è permesso a Sydney.

Il blocco, la rapida tracciabilità dei contatti, le rigide regole di allontanamento sociale e l’elevata conformità della comunità hanno ampiamente aiutato l’Australia a sedare la precedente epidemia e a mantenere il numero di COVID-19 a un livello relativamente basso.Ci sono meno di 30.400 casi e 910 decessi.

Dopo che altri stati hanno ripristinato rigide regole di confine in risposta all’ultimo focolaio, il New South Wales si è effettivamente isolato dal resto del paese, incluso un divieto totale per i turisti dai sobborghi colpiti dal virus a Sydney.

Le autorità dei vicini Queensland e Victoria hanno detto venerdì che diversi passeggeri provenienti da Sydney hanno cercato di entrare nello stato in aereo senza esenzione e sono stati rimandati a Sydney.

Il direttore sanitario del Queensland Jeannette Young (Jeannette Young) ha affermato che i viaggiatori che si spostano tra le aree transfrontaliere del Nuovo Galles del Sud devono completare le dichiarazioni di viaggio da lunedì.

Ad eccezione delle due eccezioni annunciate giovedì, Victoria non ha segnalato alcun nuovo caso locale di COVID-19, che potrebbe essere correlato all’epidemia di Sydney. Due casi locali sono stati trovati durante la notte nel Queensland, entrambi in isolamento domiciliare.

A causa delle restrizioni legate al COVID, la riunione del governatore della Reserve Bank of Australia Philip Lowe dell’Australian Banking Association, prevista per la prossima settimana a Sydney, è stata rinviata dagli organizzatori.