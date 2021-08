Nel giorno del rapporto sull’occupazione, i futures S&P 500 forniscono un mercato liquido

● Sebbene i dati nel rapporto sull’occupazione di agosto siano stati inferiori alle attese, la liquidità dei futures sull’indice E-Mini S&P 500 è rimasta forte.

● Una forte liquidità è essenziale per gli investitori, soprattutto quando le aspettative degli analisti non sono all’altezza degli standard.

Tra i tanti indicatori economici monitorati dai partecipanti al mercato, forse nessuno può fare breccia più del rapporto mensile sulla situazione occupazionale del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Di solito pubblicato alle 8:30 EST del primo venerdì del mese, il rapporto sulle buste paga non agricole è attentamente monitorato per valutare la forza complessiva dell’economia e può fornire approfondimenti sulle possibili azioni della Fed sui tassi di interesse.

Pronostico e finale

Ci sono diversi fattori che possono determinare come il mercato reagisce al rapporto. Di solito, i partecipanti non solo reagiscono ai numeri del titolo, ma considerano anche quanto la previsione del consenso sia vicina alle statistiche finali. Il rapporto del 6 settembre ha mostrato che l’economia degli Stati Uniti ha aggiunto 130.000 posti di lavoro ad agosto, un valore significativamente inferiore a 160.000 previsioniAnche le statistiche dei primi due mesi sono state riviste al ribasso, determinando una riduzione di 20.000 posti di lavoro rispetto a quanto riportato in precedenza.

Dati deboli sull’occupazione possono guidare più mercati, ma spesso vediamo il mercato azionario reagire immediatamente. Questo di solito porta a cambiamenti nel contratto futures E-mini S&P 500.Dopo che il rapporto è stato pubblicato il 6 settembre, la fascia di prezzo era relativamente ampia quando è stato pubblicato il rapporto, ma Strumenti di liquidità del Gruppo CME Mostra una forte liquidità durante l’evento.

Variazioni dei prezzi orari

L’impatto del rapporto sull’occupazione si riflette immediatamente nei prezzi orari alti e bassi dei contratti futures. Il grafico sottostante mostra la differenza percentuale tra il prezzo orario più alto e più basso e il prezzo di chiusura del giorno precedente. Al momento della pubblicazione del rapporto, c’era un chiaro disaccordo tra le 7:00 e le 8:00 CST. L’intervallo tra prezzi alti e bassi si è ampliato fino a quasi lo 0,4%, il massimo della giornata.

Figura 1-Prezzo orario

E-Mini S&P 500 spread

Poiché il mercato assorbe le notizie economiche, spesso vediamo rispondere a vari indicatori di liquidità. Quando i trader cercano di posizionarsi sulla base di nuove informazioni, è essenziale che il mercato mantenga una liquidità sufficiente. Un indicatore chiave di questa liquidità può essere visto nello strumento di liquidità CME, utilizzando la visualizzazione dello spread denaro-lettera. Questo mostra la media ponderata nel tempo degli spread per l’intero giorno di negoziazione di Chicago (dalle 7:00 alle 16:00 CST), che rifletterà tutte le reazioni del mercato al rapporto.

Figura 2-Spread bid-offer

A livello orario, possiamo vedere che lo spread durante il giorno è ancora più piccolo. Sebbene lo spread fosse una chiara risposta al rapporto pubblicato alle 7:30 AM Central Time, era ancora inferiore a 1,04.Nell’ora successiva, lo spread è sceso sotto 1,004 ed è rimasto lì per il resto del tempo Globex Incontro.

Figura Differenziale bid-ask a 3 ore

Mantenere una piccola diffusione

I partecipanti al mercato osservano diversi indicatori economici per modellare le loro strategie di trading. Il rapporto mensile sulla situazione dell’occupazione può avere un impatto significativo sul mercato azionario, soprattutto quando i dati sono inferiori alle attese, come il rapporto sull’occupazione di agosto del 6 settembre. I trader spesso si rivolgono al mercato dei futures, in particolare al contratto futures E-Mini S&P 500, al fine di individuare in caso di incidente. Sebbene questa modifica possa avere un impatto sulla liquidità del contratto, vediamo che gli spread giornalieri e orari sull’intero periodo di negoziazione sono piccoli.