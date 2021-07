Nell’ambito del piano Sunderland da 1 miliardo di sterline, Nissan ha annunciato l’apertura di un importante impianto di batterie nel Regno Unito

Share it

Nell’ambito di un investimento di 1 miliardo di sterline per l’elettricità, Nissan ha annunciato l’intenzione di costruire una grande fabbrica di batterie, con l’obiettivo di garantire il futuro del suo stabilimento automobilistico di Sunderland dopo che il Regno Unito vieterà la vendita di benzina e diesel nel 2030.

Il gigante automobilistico giapponese creerà più di 6.000 posti di lavoro diretti e indiretti sviluppando nuove fabbriche accanto alle sue fabbriche automobilistiche esistenti.Questa mossa fa sperare che il Regno Unito possa attrarre gli investimenti nelle batterie necessari per supportare la sua più ampia industria automobilistica e promette di costruire un nuovo auto elettrica sul suo sito.

Il fornitore di batterie di Nissan, Envision AESC, gestisce già una piccola fabbrica di batterie a Sunderland e investirà 450 milioni di sterline per costruire la fabbrica, che creerà 750 posti di lavoro.

La casa automobilistica investirà quindi 423 milioni di sterline per produrre nuovi modelli elettrici nella sua fabbrica di automobili, utilizzando le batterie della nuova fabbrica, che creeranno 900 posti di lavoro. Le due società stimano che ciò porterà maggiori opportunità di lavoro a 4.550 dipendenti nella catena di fornitura.

Il progetto di sviluppo è la prima fabbrica di batterie su larga scala costruita nel Regno Unito e con l’arrivo dei governi di tutto il mondo Gara per attirare investimenti in questo campo Sostenere la propria industria automobilistica per passare dai motori a combustione interna all’elettricità.

Per supportare la prima fase del progetto, il consiglio comunale di Sunderland investirà 80 milioni di sterline per creare più elettricità per il sito, installare parchi eolici, parchi solari e impianti di accumulo di energia dedicati realizzati con batterie di auto elettriche di seconda mano.

Secondo persone che hanno familiarità con la discussione, il governo ha anche fornito a Nissan circa 100 milioni di sterline di sostegno per il progetto.

Il segretario al commercio Kwasi Kwarteng ha definito l’investimento “un grande passo avanti verso la nostra ambizione di mettere il Regno Unito in prima linea nella corsa globale delle auto elettriche”.

Ashwani Gupta, direttore operativo di Nissan, l’ha definita una “giornata fondamentale” per l’azienda.

La prima fase del sito avrà una capacità di 9 GWh, in grado di produrre batterie sufficienti per 100.000 auto all’anno. Se la domanda di veicoli elettrici Nissan aumenterà drasticamente, Envision potrebbe investire altri 1,8 miliardi di sterline per espandere il nuovo impianto a 25 GWh entro la fine del decennio.

Con il governo britannico Eliminare gradualmente le vendite di modelli a benzina e diesel entro il 2030Entro la fine di questo secolo, le case automobilistiche con fabbriche britanniche dovranno acquistare batterie e aumentare la produzione di veicoli elettrici.

A causa del peso delle batterie, le case automobilistiche tendono ad acquistare batterie vicino alle fabbriche automobilistiche, il che significa che sono necessarie strutture nel Regno Unito per mantenere la produzione negli stabilimenti esistenti, tra cui Toyota, Mini, Vauxhall e Jaguar Land Rover.

All’inizio di questa settimana, l’Associazione dei produttori e dei commercianti di automobili avvertimento Il Regno Unito ha bisogno di 60 GWh di impianti a batteria per mantenere l’attuale scala industriale. Ha avvertito che nel peggiore dei casi, il paese ha un solo grande progetto, che potrebbe perdere più di 90.000 ruoli.

Il CEO di SMMT Mike Hawes ha dichiarato che l’investimento di Nissan è un “vero voto di fiducia, ma ancora solo uno” per proteggere la vasta rete di fabbriche del paese.

“Questo è un settore altamente competitivo e abbiamo bisogno di più di questo”, ha aggiunto.

I ministri britannici hanno stanziato 500 milioni di sterline per incoraggiare gli investitori a sostenere l’industria automobilistica in rapida evoluzione, ma l’industria avverte che questa cifra è troppo piccola rispetto ai 2,9 miliardi di euro che l’Unione europea fornisce ai suoi Stati membri.