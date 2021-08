Nessun risparmio per la pensione?

Come sarebbe una vita da pensionato senza risparmi? Questo non è così folle come sembra. Uno studio della Northwestern Mutual nel 2019 ha rilevato che il 22% degli adulti negli Stati Uniti risparmia meno di $ 5.000 per la pensione, mentre l’altro 15% non ha alcun risparmio per la pensione. Lo stesso rapporto del sondaggio ha affermato che, in media, le persone pensano di avere il 45% di possibilità di vivere più a lungo dei propri risparmi.Ovviamente, questo non è uno scenario ideale.

Punti chiave Poiché la tua vita da pensionato può durare 20 anni o più, il risparmio per la pensione è più importante che mai.

La mancanza di risparmi per la pensione può significare che devi ridurre il tuo stile di vita o ridurre le dimensioni della tua casa.

Molti anziani che non hanno fondi pensione sufficienti devono lavorare part-time se possono.

Cosa succede quando non risparmi per la pensione?

La pensione significa la fine del reddito stabile, motivo per cui avere un fondo di riserva è così importante. Una volta che smetti di lavorare, potresti aver bisogno fino all’80% del tuo reddito pre-pensionamento.Quindi, ad esempio, se il tuo reddito annuo al lavoro è di $ 100.000, ti serviranno fino a $ 80.000 all’anno per mantenere il tuo stile di vita dopo aver perso il lavoro. Se non ci sono risparmi o piani pensionistici (cosa rara), dovrai continuare a fare soldi o ridurre le spese.

Per molte persone che vanno in pensione senza risparmi in contanti, la loro unica fonte di reddito è in definitiva sicurezza socialeIl Centro per le priorità di bilancio e politiche riporta che per la metà degli anziani fornisce il 50% o più del loro reddito, mentre circa il 20% degli anziani fa affidamento su di esso per il 90% o più del loro reddito.

In passato, molti lavoratori dipendevano dalle aziende Piano pensionistico Finanziare (o almeno in parte finanziare) la loro vita di pensionamento. Tuttavia, questi piani stanno diventando sempre meno.Alcuni lavori pubblici hanno ancora le pensioni, ma è importante notare che il reddito derivante da questi lavori potrebbe non avere una ritenuta alla fonte di sicurezza sociale e quindi potrebbe ridurre i benefici della sicurezza sociale.

Vivi principalmente di previdenza sociale

A partire da giugno 2021, l’assegno mensile medio delle prestazioni pensionistiche della previdenza sociale è di $ 1.509, il che può essere un enorme shock per gli anziani che sono abituati a guadagnare di più. In media, la sicurezza sociale sostituisce solo il 40% del reddito di prepensionamento dei pensionati. Sebbene ci siano modi per massimizzarlo, La sicurezza sociale è ancora il miglior aiuto al risparmio personale.Quando si considerano i costi dell’assistenza sanitaria assicurazione sanitaria Le spese di soggiorno di base come premi assicurativi, cibo e alloggio, debiti personali e altri obblighi finanziari assunti da molti anziani rendono ovvio perché fare affidamento interamente (o principalmente) sulla sicurezza sociale potrebbe non funzionare affatto.

1.509 USD Indennità sociale mensile media nel 2020.

Potrebbe essere necessario ridurre il tuo stile di vita

Senza risparmiare, è difficile mantenere lo stesso stile di vita dopo la pensione come al lavoro.Potrebbe essere necessario apportare modifiche, ad esempio Trasferisciti in una casa o appartamento più piccolo; Rinuncia a servizi aggiuntivi, come TV via cavo, iPhone o abbonamento a una palestra; oppure guida un’auto economica.

Per molti anziani, rimpicciolirsi in una casa più piccola non è sufficiente. Devono vendere la loro casa e trasferirsi con i figli adulti. Non c’è bisogno di comprare una nuova casa, vendere una casa può fornire un buon gruzzolo.

Potrebbe essere necessario accettare coinquilini

Le persone anziane che non hanno risparmiato in più per la pensione ma possiedono ancora una casa possono utilizzare la casa come fonte di reddito. Per alcune persone, questo può significare affittare parte del proprio spazio come appartamento separato. Per altri, questo può portare all’accettazione dei coinquilini. Entrambi possono essere carichi di rischi.

Se non ti dispiace condividere lo spazio, essere un padrone di casa va bene, ma se sei il tipo di pensionato che apprezza la pace e la tranquillità e non ama condividere, affittare una casa può essere un boccone amaro da ingoiare.Un’altra opzione è prendere Mutuo inverso A casa, anche se farlo può essere costoso e complicato.

Potrebbe essere necessario continuare a lavorare part-time

Per mantenere le spese di base dopo il pensionamento, potrebbe essere necessaria una fonte di reddito aggiuntiva.Questo può significare tornare al lavoro o Ottenere un lavoro part timeInternet rende più facile che mai il lavoro da remoto per gli anziani. I rivenditori sono anche molto disponibili ad assumere pensionati perché sono spesso affidabili e leali. Tuttavia, non tutte le persone anziane possono lavorare, soprattutto quelle con problemi di salute.

La pensione potrebbe anche non essere sul tavolo

Se non hai risparmiato denaro per la pensione e non sei disposto a cambiare completamente il tuo stile di vita, allora la pensione potrebbe non essere adatta a te, soprattutto se la sicurezza sociale non è sufficiente per sostenere la tua vita. Molte persone rinunciano alla pensione e lavorano il più a lungo possibile, principalmente perché non hanno abbastanza risparmi.

La linea di fondo: puoi andare in pensione senza risparmiare?

La pensione senza risparmi richiede molti sacrifici. La previdenza sociale non fornisce abbastanza soldi per la maggior parte delle persone per mantenere il loro stile di vita prima della pensione, quindi andare in pensione come unica fonte di reddito richiederà grandi cambiamenti. Per alcune persone, apportare questi cambiamenti o anche continuare a lavorare part-time è sufficiente per sopravvivere. Per altri, la mancanza di risparmi per la pensione significherà rinunciare del tutto alla pensione.