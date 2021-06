Nessuna accusa di cospirazione sediziosa compare nei disordini al Campidoglio degli Stati Uniti Reuters

© Reuters. Immagine del file: il 6 gennaio, in una manifestazione nel Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, la polizia ha rilasciato gas lacrimogeni a un gruppo di manifestanti pro-Trump per competere per il Congresso degli Stati Uniti per certificare i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.



WASHINGTON (Reuters) – Quasi cinque mesi dopo che centinaia di sostenitori di Donald Trump hanno lanciato un attacco mortale al Campidoglio degli Stati Uniti, i pubblici ministeri non hanno messo in atto le prime minacce per accusare alcuni partecipanti di cospirazione infiammatoria.

Secondo un funzionario delle forze dell’ordine ed esperto legale, potrebbero non farlo mai perché i pubblici ministeri avevano difficoltà a ottenere condanne contro attivisti di estrema destra.

Al contrario, più di 440 persone sono state accusate di aver partecipato alle violenze che hanno provocato la morte di 5 persone il 6 gennaio, compreso un agente di polizia del Congresso accusato di reati che vanno dall’ingresso in edifici vietati alle cospirazioni criminali.

Queste sono diverse dalle accuse di incitamento alla cospirazione per “rovesciare, sopprimere o distruggere il governo degli Stati Uniti con la forza”.

I pubblici ministeri federali hanno proposto per la prima volta l’idea di accusare i rivoltosi del Congresso di incitamento alla cospirazione in una conferenza stampa il 26 gennaio.

“Una delle accuse più importanti con cui le persone hanno molta familiarità è l’istigazione alla cospirazione. Questo è ciò che stiamo cercando di stabilire”, ha affermato Michael Shewin, allora capo procuratore federale per il Distretto di Columbia.

Xuanwei non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Un funzionario delle forze dell’ordine che ha richiesto l’anonimato per discutere i dibattiti tra i pubblici ministeri ha affermato che i principali funzionari hanno discusso raramente di accuse di cospirazione per istigazione, che comportano una pena massima di 20 anni di carcere.

Il funzionario ha affermato che storicamente i pubblici ministeri federali hanno incontrato ostacoli nel tentativo di perseguire i militanti di estrema destra con tali accuse.

Joshua Brafer, assistente professore presso la University of Wisconsin School of Law, ha dichiarato: “L’incitamento alla cospirazione è uno statuto vago e eccessivamente ampio che può essere utilizzato per criminalizzare alcune forme legali di protesta e molte attività criminali mondane”.

“Il revival dei regolamenti è recente e i regolamenti stanno morendo lentamente e con calma; è sbagliato rianimarlo”, ha detto.

Il portavoce del Dipartimento di Giustizia Marc Raimondi ha rifiutato di commentare le attuali opinioni del Dipartimento di Giustizia sulla presentazione delle accuse di cospirazione infiammatoria e ha chiesto ai giornalisti di rivedere i precedenti documenti giudiziari e comunicati stampa.

L’allora presidente Trump è stato messo sotto accusa dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e assolto dal Senato per incitamento alla ribellione in un feroce discorso all’aperto prima dell’attacco al Campidoglio. Alcuni rivoltosi accusati hanno affermato di credere di seguire le istruzioni di Trump.

Record misto

Nel corso degli anni, il Dipartimento di Giustizia ha avuto a che fare con nazionalisti portoricani e presunti radicali islamici, tra cui lo sceicco Omar Abdel Rahman, un religioso islamico radicale noto come il “capo cieco”. Condannato per una cospirazione infiammatoria.

In un caso presentato dalle autorità federali contro i leader e i membri di un’organizzazione neonazista chiamata The Order nel 1987, le accuse di cospirazione sediziosa erano importanti. Quattordici sospetti membri o sostenitori sono stati accusati e 10 di loro hanno affrontato l’incitamento alla cospirazione.

Dopo due mesi di processo, la giuria ha assolto tutti gli imputati.

Kathleen Belew, studiosa dell’Università di Chicago che ha testimoniato davanti al Congresso sul movimento suprematista bianco, ha affermato che il Dipartimento di Giustizia aveva “investito molti sforzi” nel processare i leader dell’Ordine, ma si è scoperto che il processo era un disastro”.

Ha affermato che le accuse di collusione sediziosa si sono rivelate un problema per i pubblici ministeri perché “l’onere della prova è piuttosto elevato” e il fallimento di tali casi nei processi renderà i pubblici ministeri “riluttanti a riprovare”.