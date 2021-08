New York City richiede certificato di vaccinazione per eventi indoor Reuters

Il sindaco ha affermato che come parte del piano, la città sta creando una “Chiave per il New York Pass” per fornire la prova della vaccinazione per i lavoratori e i clienti nei centri fitness, ristoranti e luoghi di intrattenimento.

Questa politica, salutata come la prima del paese da Desire, verrà gradualmente eliminata nelle prossime settimane e sarà attuata il 13 settembre. Questo è simile alle misure adottate dalla Francia per frenare la diffusione del coronavirus.

NEW YORK (Reuters)-Il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato martedì che New York City richiederà la prova della vaccinazione in occasione di eventi al chiuso come ristoranti, palestre e spettacoli.

© Reuters. Foto del file: il 25 marzo 2021, durante l’epidemia di coronavirus (COVID-19) a Manhattan, New York City, una famiglia si è goduta la cena in un ristorante. REUTERS/Jeenah Moon

