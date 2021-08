New York City richiede che alcune attività indoor forniscano un certificato di vaccinazione

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il sindaco di New York Bill de Blasio (Bill de Blasio) ha annunciato martedì che New York City richiederà certificati di vaccinazione per una varietà di eventi al coperto, dai pasti ai centri benessere e ai concerti.

Questa città è considerata la prima negli Stati Uniti a introdurre questo tipo di limite A causa delle varianti altamente contagiose del coronavirus Delta, le infezioni da Covid-19 sono aumentate.

“Questo incoraggerà più vaccinazioni, l’abbiamo visto”, ha detto de Blasio martedì, svelando quello che ha chiamato il pass “Keys of New York City”.

Il sindaco ha detto che l’idea è convincere i newyorkesi che la vaccinazione è essenziale per vivere una vita migliore e godersi i ricchi prodotti della città.

“Se vuoi partecipare pienamente alla nostra società, devi essere vaccinato”, ha detto De Blasio. Al contrario, coloro che non sono stati vaccinati saranno sempre più esclusi da una serie di attività.

Il sindaco ha detto che maggiori dettagli del piano saranno definiti nelle prossime settimane. Sarà attuato dal 13 settembre.

All’inizio di questa settimana, alcune note aziende cittadine hanno annunciato requisiti simili, in particolare il proprietario del ristorante Danny Meyer e la catena di fitness Equinox.

I leader aziendali di New York City generalmente vedono settembre come una nuova pietra miliare nella ripresa della città dalla pandemia. La società ha esortato i dipendenti a tornare in ufficio, le scuole pubbliche riapriranno e riprenderanno anche gli spettacoli di Broadway, un’enorme attrazione turistica.

Tuttavia, queste aspettative sono state scosse a causa dell’aumento dei nuovi contagi Covid causati dalla variante Delta. A giugno si registravano in media circa 200 casi al giorno. Secondo i dati della città, questo numero è ora aumentato a più di 1.200 persone. Resta basso il tasso di ospedalizzazione e il numero di decessi per Covid. Circa il 45% dei residenti urbani non è stato ancora completamente vaccinato.

La nuova autorizzazione è stata rilasciata dopo che la città ha adottato una serie di misure per aumentare i tassi di vaccinazione, dal fornire ai cittadini una carta di debito da $ 100 come incentivo per la vaccinazione, alla richiesta di vaccinare o testare il personale della città ogni settimana.

Riflette gli sforzi più ampi dei funzionari federali e locali in tutto il paese per aumentare il tasso di vaccinazione in ritardo attraverso una combinazione di regole e incentivi.

Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, il tasso di vaccinazione giornaliero negli Stati Uniti si è aggirato intorno a 550.000 tassi di vaccinazione giornalieri nell’ultima settimana, superiore al minimo raggiunto a luglio, ma inferiore al picco di oltre 3,4 milioni a metà aprile.

Gli Stati Uniti hanno annunciato lunedì che il 70% degli americani ha ricevuto almeno un colpo.