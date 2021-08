New York impone ai lavoratori dei trasporti di essere vaccinati o testati per COVID Reuters

Questo sviluppo segna i recenti tentativi dei leader di governo di stimolare gli americani riluttanti a vaccinare, poiché le varianti delta del coronavirus sono proliferate in tutto il paese, in particolare quelle infette da persone non vaccinate. (Mappa dell’epidemia negli Stati Uniti) https://tmsnrt.rs/2WTOZDR

Cuomo ha anche affermato in un briefing che richiede alle aziende private di richiedere la vaccinazione al momento del ricovero.Se il numero di casi non migliora, dovrebbero prendere in considerazione la vaccinazione obbligatoria per il personale delle case di cura, gli insegnanti e il personale medico.

(Reuters)- Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha dichiarato lunedì che l’Autorità Portuale di New York e New Jersey e la Metropolitan Transportation Authority richiederanno ai propri lavoratori di ricevere la vaccinazione COVID-19 o i test settimanali a partire dal prossimo mese.

© Reuters.Immagine del file: il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha discusso del problema di indossare maschere in una conferenza stampa, giusto?

