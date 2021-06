Nike è un’azienda in crescita

Nike nell’Oregon (di) È uno dei marchi più riconosciuti al mondo. L’azienda è stata fondata nel 1964 come Blue Ribbon Sports e mantiene ancora oggi un forte slancio. Nike è nota per il suo iconico slogan “Just Do It” ed è il più grande fornitore di abbigliamento sportivo e calzature. Inoltre progetta, produce e vende le proprie serie di attrezzature sportive.Nike ha una serie di marchi, tra cui Air Jordan, Nike Golf e Nike Pro, oltre ad alcuni Filiale Come Converse e Hurley International.

L’azienda si definisce una “azienda in crescita”, che è un messaggio forte del suo atteggiamento e delle sue intenzioni. Se Nike può seguire questo motto e continuare a mantenere questo slancio, i suoi investitori saranno sicuramente felici.L’azienda ha un Valore di mercato A giugno 2021, era di 243,9 miliardi di dollari USA.

Punti chiave Nike è il più grande fornitore al mondo di abbigliamento sportivo e calzature.

La maggior parte delle entrate di Nike proviene dal Nord America.

Il prezzo delle azioni e la performance finanziaria della società dipendono dalle fluttuazioni valutarie, dai gusti dei consumatori, dalla crescita nei mercati emergenti e dalla tecnologia.

finanziario

37,4 miliardi di dollari alla fine dell’anno fiscale 2020 redditoSi tratta di un calo del 4% rispetto all’anno precedente e l’azienda lo ha attribuito alla pandemia di COVID-19. Le entrate per l’anno fiscale 2019 sono state di 39,1 miliardi di dollari USA.

Converse e Hurley sono i principali marchi sussidiari di Nike. Converse progetta, commercializza e distribuisce abbigliamento, calzature e accessori per lo sport e il tempo libero. Hurley progetta, commercializza e distribuisce calzature, abbigliamento e accessori per il surf e lo stile di vita giovanile. Il passaggio del mercato alla distribuzione diretta di AGD e la forte crescita negli Stati Uniti hanno spinto i ricavi di Converse a 1,8 miliardi di dollari.

Escludendo le entrate di Converse, le entrate di Nike sono state di 35,6 miliardi di dollari. Geograficamente, la ripartizione delle entrate di Nike per l’anno fiscale 2020 è la seguente:

Nord America: $ 14,5 miliardi o il 41% delle entrate totali

$ 14,5 miliardi o il 41% delle entrate totali Europa, Medio Oriente, Africa: 9,3 miliardi di dollari o il 26% delle entrate totali

9,3 miliardi di dollari o il 26% delle entrate totali Grande Cina: 6,7 miliardi di dollari o il 19% delle entrate totali

6,7 miliardi di dollari o il 19% delle entrate totali Asia Pacifico, America Latina: 5 miliardi di dollari o il 14% delle entrate totali

Nel 2019, l’azienda Reddito netto Aumento da 1,93 miliardi di dollari USA nell’anno fiscale 2018 a 4 miliardi di dollari USA.Ciò rappresenta un aumento del 108%, dovuto principalmente alla crescita dei ricavi, all’espansione dell’azienda Margine lordo Espansione e riduzione dell’aliquota fiscale effettiva. Pertanto, il consiglio di amministrazione della società ha approvato un aumento del suo annuale dividendo, Aumentandolo da 88 centesimi per azione a 98 centesimi. Ciò significa che l’utile per azione è passato da 22 cent a 24,5 cent a trimestre. La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sull’azienda, riducendo l’utile netto per l’anno fiscale 2020 a 2,5 miliardi di dollari.

Il conto economico di Nike riflette anche la sua Utile per azione (EPS), è aumentato del 114% da $ 1,19 nell’anno fiscale 2018 a $ 2,55 nell’anno fiscale 2019. Nell’anno fiscale 2020, l’utile per azione è sceso a $ 1,63, che è ancora superiore al livello dell’anno fiscale 2018.

Cosa dovrebbero sapere gli investitori

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che alcune delle cose che influenzano le finanze e le azioni di Nike includono moneta Volatilità, gusti dei consumatori, tensioni geopolitiche, nuove tecnologie e personale, ecc.

Tuttavia, gli analisti concordano sul fatto che Nike sia pronta a continuare a crescere, il che dovrebbe avere un impatto sulle prestazioni dell’azienda. Prezzo delle azioni. Questo perché si concentra sempre sull’innovazione di prodotto e di marketing. L’azienda rimane impegnata a migliorare la propria impronta digitale attraverso il business Nike Direct, attraverso il quale l’azienda vende e lancia nuovi prodotti online, e migliora la propria catena di approvvigionamento.

L’attenzione costante di Nike all’innovazione di prodotto e di marketing dovrebbe aiutare a mantenere la crescita.

Nike si concentra sul riconoscimento e la crescita del marchio attraverso sponsorizzazioni e investimenti Ricerca e sviluppo (R&S) e la generazione della domanda dovrebbero continuare a essere premiati. Inoltre, la crescente classe media nei mercati emergenti e nella Grande Cina dovrebbe mantenere un aumento della domanda per i propri prodotti.

Tuttavia, potrebbero esserci alcuni problemi minori. ottobre 2019, La società ha annunciato L’amministratore delegato (CEO) di Nike dal 2006, Mark Parker, sta per dimettersi e cedere il potere a John Donohoe.Donohue alla Nike Consiglio di Amministrazione E ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato della società di cloud computing ServiceNow.

La Cina è un altro fattore chiave investitore Dovrebbe essere preoccupato. Poiché si tratta di uno dei mercati in maggiore crescita dell’azienda, qualsiasi notizia avversa nel paese potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo delle azioni. Ad esempio, a causa dell’epidemia di coronavirus, il prezzo delle azioni della società ha subito un duro colpo dopo che il 75% dei suoi negozi nella Grande Cina ha chiuso o ridotto l’orario di lavoro nel terzo trimestre del 2020.

Linea di fondo

Nike è una voce azione Sulla base della sua stabile performance azionaria e della crescita dell’utile per azione, dei ricavi e dell’utile netto, forte Bilancio, E metodi di gestione. Ma non ci sono titoli privi di rischio, nemmeno Nike. Il rallentamento dell’economia cinese, le variazioni del tasso di cambio e l’aumento della concorrenza sono state preoccupazioni che potrebbero indebolire i dati di crescita dell’azienda. Sebbene i fattori positivi dovrebbero essere maggiori dei fattori negativi, il titolo potrebbe sembrare costoso, specialmente quando viene scambiato vicino a un massimo di 52 settimane. L’azienda ha il potenziale per giustificare questi livelli, ma è saggio fare una pausa prima di scegliere questo titolo sportivo.

L’autore non detiene le suddette azioni.