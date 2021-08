No, i nuovi dati mostrano che Bitcoin non è entrato in un ciclo di mercato ribassista simile al 2018 perché l’obiettivo di BTC è di 45.000 dollari USA

Società di analisi blockchain Rapporto Rispetto agli investitori che detengono attività digitali da tre a sei mesi, gli investitori che detengono attività digitali per più di un anno sono meno interessati agli investimenti in liquidazione.Il suo set di dati copre il periodo di Bitcoin Corretto da circa 65.000 USD Circa 44.000 USD dal 14 aprile a lunedì.

La dimensione di Bitcoin (Bitcoin). La continua correzione al ribasso potrebbe non essere così preoccupante come nel 2018, che indica i dati condivisi da Glassnode.

No, i nuovi dati mostrano che Bitcoin non entrerà in un ciclo di mercato ribassista simile al 2018, perché l’obiettivo di BTC è di 45.000 dollari USA

