Non così preciso come pensi

Zillow è uno dei database immobiliari online più popolari. Zillow, con sede a Seattle, è stata fondata nel 2006 dagli ex dirigenti di Microsoft Rich Barton e Lloyd Frink ed elenca informazioni su milioni di case in vendita e in affitto negli Stati Uniti e in Canada. Gli utenti possono cercare case in un’area specifica utilizzando criteri diversi, inclusi ma non limitati a prezzo, numero di camere da letto e bagni, metratura, tipo di casa e altri servizi.

Una delle caratteristiche principali di Zillow è la sua stima, Un popolare strumento di consumo per controllare il valore della casa. Queste stime si basano su informazioni provenienti da fonti quali vendite comparabili e dati disponibili al pubblico. Zestimates è stato lanciato nel 2011 e contiene informazioni su circa 90 milioni di famiglie e ora ha ampliato la sua copertura per fornire agli utenti dati su oltre 100 milioni di famiglie negli Stati Uniti.

Se vuoi vedere quanto è cambiato il valore della tua casa, se la tua casa Il valore valutato Abbastanza in alto per te rifinanziareO curioso di sapere quanto ha speso il tuo collega per la sua nuova casa, Zestimates fornisce agli utenti un punto di partenza per la valutazione della casa.

Tuttavia, questi numeri potrebbero non essere precisi come vorresti per molte ragioni.

Punti chiave Zestimates di Zillow consente agli utenti di visualizzare il valore di una casa.

Le cifre si basano su informazioni provenienti da fonti quali vendite comparabili e dati pubblici.

Le stime sono accurate quanto i dati dietro di esse, il che significa che potrebbero essere obsolete o errate.

Potrebbero esserci errori nelle tasse di proprietà o nelle valutazioni fiscali pagate e Zestimates potrebbe non includere eventuali aggiornamenti o miglioramenti apportati dal proprietario della casa.

Zillow tiene conto anche del tasso di turnover, quindi l’area in cui le persone tengono le loro case più a lungo potrebbe non essere così precisa.

Informazioni di base imprecise

Ciò che rende Zillow unico algoritmo Sulla base delle informazioni provenienti dai dati pubblici e dai dati inviati dall’utente, la sua raccolta di valori di attributo viene aggiornata più volte alla settimana. Secondo i dati di Zillow, Zestimate ha un tasso di errore dell’1,9% per le case quotate a livello nazionale e un tasso di errore del 6,9% per le case fuori sede. Tuttavia, l’accuratezza di Zestimate dipende dai dati dietro di essi, quindi se il numero, l’area o le dimensioni del lotto della camera da letto o del bagno della casa su Zillow non sono accurati, Zestimate non sarà disponibile.

L’utente può correggere questi errori. Tuttavia, Zillow ha avvertito che l’aggiornamento dei dettagli della proprietà non causerà immediatamente un cambiamento nella Zestimate della casa e, a volte, non causerà alcun cambiamento. Ad esempio, avere un quarto bagno potrebbe non aiutare necessariamente il valore della famiglia nella tua città. Pertanto, l’inserimento di queste informazioni potrebbe non avere alcun effetto.

Oltre ad accettare i dati inviati dagli utenti, Zillow si occupa anche delle imprecisioni riportando l’intervallo di valori stimati per ogni attributo. Più piccolo è l’intervallo, più affidabile è Zestimate, perché significa che Zillow ha più dati disponibili sulla proprietà. La visualizzazione delle estremità alte e basse della gamma ti darà una migliore comprensione del valore della casa.

Zillow fa riferimento ai suoi Zestimates come punto di partenza per determinare il valore della casa, quindi gli utenti non dovrebbero trattarlo come una valutazione in alcun modo.

Errore critico nei dati

Zillow incorpora la data e il prezzo dell’ultima vendita nelle sue stime. In alcune aree, queste informazioni rappresentano gran parte della figura. Tuttavia, se queste informazioni sono imprecise, potrebbero invalidare Zestimate. Poiché le vendite comparabili influiscono anche sulla Zestimate di una casa, un errore nella registrazione del prezzo di vendita di una casa può influenzare le Zestimate di altre case della zona.

Zestimate considera anche l’effettivo imposta patrimoniale Pagato, eccezione fiscale valutare, E altri dati sulle tasse di proprietà pubblica. Tuttavia, il valore della proprietà del perito fiscale può essere impreciso.Il database del perito fiscale può contenere errori relativi alle informazioni di base della proprietà, con conseguente Il valore valutato Troppo alto o troppo basso.

I proprietari di case che vedono le discrepanze possono segnalare a Zillow online dati di vendita o registri fiscali errati.

Dov’è l’aggiornamento?

A volte il proprietario della casa apporterà miglioramenti o aggiornamenti alla proprietà, il che dovrebbe aumentare il valore della casa. Tuttavia, Zillow potrebbe non essere necessariamente a conoscenza di questi fattori. Cioè, a meno che l’ispettore locale dell’imposta sulla proprietà non abbia le informazioni. Se il proprietario della casa ottiene un permesso dal governo della città per effettuare eventuali miglioramenti, queste informazioni possono essere trasmesse all’ufficio delle imposte sulla proprietà e inserite nei registri pubblici. Zillow può aggiornare il suo elenco solo quando queste informazioni sono disponibili.

Ad esempio, se aggiungi una quinta camera da letto consentita nella tua casa e l’ispettore delle tasse sulla proprietà ritiene che l’aggiornamento aumenterà il valore della tua casa, allora tali informazioni potrebbero entrare nella Zestimate della tua casa ad un certo punto.Ma se hai una cucina di design nuova di zecca Nessuna autorizzazione importante richiesta, Ma la casa del tuo vicino ha una cucina originale del 1975, e anche se la tua casa potrebbe essere venduta a un prezzo più alto, Zillow farà una valutazione simile per le due case.

Tuttavia, gli aggiornamenti non sono sempre così preziosi come pensi. Ciò dipende in gran parte dalle condizioni del mercato immobiliare locale e dai progetti che stai realizzando. Pertanto, solo perché il valore della tua casa su Zillow non è cambiato da quando hai aggiunto una camera da letto o ristrutturato la cucina, non dare per scontato che puoi aggiungere $ 30.000 a Zestimate. Al contrario, se Zillow dice che la tua casa vale $ 300.000, ma sai che non l’hai aggiornata come una casa simile nelle vicinanze, potrebbe vendere meno o impiegare più tempo per trovare un acquirente interessato.

Tasso di rotazione delle abitazioni

Più case vengono vendute nella tua zona, più dati Zillow ha sul valore di queste case. Questo rende Zestimates più accurato. Pertanto, se vivi in ​​un mercato popolare nell’area della baia di San Francisco, il tuo Zestimate potrebbe essere più accurato rispetto a se vivi in ​​una città rurale dove le persone sono a casa da decenni e hanno pochissime vendite.

Aggiornamento dell’algoritmo Zillow

Zillow ha aggiornato il suo algoritmo perché ha trovato più modi per migliorare la sua precisione. Quando ciò accade, Zestimates cambierà in modo significativo anche se non ci sono modifiche a queste case o case. immobiliare mercato.

Nel gennaio 2019, Zillow ha annunciato di aver firmato un contratto da 1 milione di dollari con un team di scienziati e ingegneri di dati per aiutare a migliorare l’accuratezza del sito web Zestimates. Il team utilizza diversi fattori che influenzano il valore delle case, inclusi dati pubblici, tempo di percorrenza, rumore della strada e altre informazioni, e li incorpora nel suo algoritmo.

La società è stata oggetto di un’azione legale collettiva intentata dai proprietari di case di Chicago nel 2017, sostenendo che la società ha fornito dati molto bassi agli acquirenti di case, ingannando così gli acquirenti di case. L’attore ha anche affermato che la maggior parte degli utenti considera Zestimates come valutazioni. Secondo un rapporto di MarketWatch, Zillow ha dichiarato che la causa non aveva alcun fondamento e ha negato che Zestimates fosse una valutazione. Invece, li chiama punti di riferimento in cui gli utenti possono iniziare a cercare i valori della casa.

Linea di fondo

Zillow non cerca di nascondere le imperfezioni dei suoi Zestimates ai consumatori, né puoi aspettarti stime completamente accurate da siti concorrenti. Il punto è che i proprietari di case utilizzano i prezzi di Zestimates come linea guida generale e confrontano questi dati con altre fonti. In ogni caso, non dovrebbe essere considerato come una valutazione.Analisi di mercato comparabile dall’area locale Agenzia immobiliare Una valutazione professionale di una casa è il modo migliore per comprenderne il valore.

Anche questi strumenti sono imperfetti: a volte case simili non sono state vendute di recente, e perito-Sono solo umani-potrebbero essere in qualche modo soggettivi nella loro valutazione. Infine, non c’è modo di fare una valutazione perfetta del valore di una casa, ma possiamo seguire alcune linee guida in fase di acquisto, vendita, richiesta di prestito e quando abbiamo bisogno di conoscere il valore di una casa.