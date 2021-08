Non è solo un numero

Aspettativa di vita È il fattore più influente utilizzato dalle compagnie di assicurazione per determinare l’assicurazione sulla vita assicurazioneComprendere come le compagnie di assicurazione utilizzano il concetto di aspettativa di vita e come calcolare la durata della vita dell’assicurato può aiutarti a decidere quando acquistare una polizza, come calcolare il valore potenziale futuro della polizza e cosa considerare quando si sceglie un politica rendita Opzioni di pagamento.

Aspettativa di vita: numeri difficili

L’aspettativa di vita è definita come l’aspettativa di vita di una persona.Può anche essere descritto come il numero rimanente di anni che una persona dovrebbe vivere, secondo la tabella pubblicata Agenzia delle Entrate (IRS).

Ci sono diversi fattori che influenzano la tua aspettativa di vita; i due fattori più importanti sono l’ora di nascita e il tuo sesso. Altri fattori che possono influenzare la tua aspettativa di vita includono:

La tua razza

Condizioni mediche personali

Storia famigliare

È possibile visualizzare i dati del governo federale sull’aspettativa di vita negli Stati Uniti Sito web del Centro nazionale per le statistiche sanitarie e Tavola attuariale del ciclo di vita dell’amministrazione della sicurezza sociale.

È importante notare che l’aspettativa di vita cambierà nel tempo. Questo perché quando invecchiamo, Attuario Usa formule complicate per capire chi è più giovane di te ma chi è morto. Quando passi la mezza età, vivi sempre più persone più giovani di te, quindi la tua aspettativa di vita aumenterà effettivamente. In altre parole, più invecchi (oltre una certa età), più vecchio potresti diventare.

Aspettativa di vita e premio assicurativo sulla vita

C’è una correlazione diretta tra la tua aspettativa di vita e le spese che pagherai assicurazione sulla vita politica. Quando acquisti un’assicurazione sulla vita, più sei giovane, più a lungo puoi vivere.Questo significa meno rischi Compagnia di assicurazioni sulla vita Perché è improbabile che tu muoia breve termine, Il che richiederà di pagare tutti i vantaggi della polizza prima di pagare molti costi per la polizza.

Al contrario, maggiore è il tempo di attesa Acquista un’assicurazione sulla vita, Minore è l’aspettativa di vita, maggiore è il rischio delle compagnie di assicurazione sulla vita. La società compensa questo rischio addebitando premi più elevati.

Pertanto, molte persone vogliono sapere se devono acquistare un’assicurazione sulla vita per i loro figli. Dopotutto, la polizza assicurativa da bambino può garantire il premio più basso possibile.Tuttavia, c’è un Analisi costi benefici Considera prima di acquistare una polizza assicurativa per tuo figlio.Perché il principale vantaggio economico dell’assicurazione sulla vita è quello di fornire reddito Nella morte, vita dell’assicurato Copertura assicurativa È relativamente inutile per i bambini.

Tuttavia, può fornire a tuo figlio premi bassi e protezione a vita, il che può essere importante, a seconda di fattori come lo stato medico futuro o l’occupazione del bambino.Parlarti consulente finanziario Oppure l’agente assicurativo comprende i pro ei contro dell’acquisto di un’assicurazione sulla vita per i propri figli.

Il principio dell’aspettativa di vita suggerisce che dovresti Acquista una polizza assicurativa sulla vita Per te e il tuo coniuge il prima possibile. Non solo puoi risparmiare denaro riducendo i costi dei premi, ma con l’avanzare dell’età, la tua polizza assicurativa avrà più tempo per accumulare valore e diventare una risorsa finanziaria potenzialmente importante.

Speranza di vita della polizza di assicurazione sulla vita e calcolo del ritorno sull’investimento

Anche la tua aspettativa di vita gioca un ruolo importante nel determinare il potenziale Ritorno sull’investimento (Return on Investment) Puoi ottenerlo.

Pagamento al beneficiario – l’importo pagato alla polizza al momento del decesso = ritorno sull’investimento

Ad esempio, se scegli una polizza che paga ai tuoi beneficiari $ 150.000 al momento della tua morte e hai pagato solo $ 48.000 in premi, il ritorno sull’investimento per il tuo investimento è di $ 102.000.

La tua aspettativa di vita e la tua rendita

Uno rendita È un contratto tra te e una compagnia di assicurazioni sulla vita che accetta di fornirti un “flusso di reddito” per un certo periodo di tempo o fino alla tua morte.I pagamenti di solito iniziano a una certa età e, a seconda dei termini della rendita, possono continuare fino a quando non sei tu Beneficiario Dopo che muori. L’importo pagato al tuo beneficiario può essere inferiore all’importo pagato a te mentre eri in vita, a seconda del tipo di rendita e dei termini di contatto.

L’importo che la compagnia assicurativa ti paga dipende in parte dalla tua aspettativa di vita.Diamo un’occhiata a tre diversi esempi e vediamo come l’aspettativa di vita influisce o influisce sulla tua Contratto di rendita:

Se scegli congiunto Rendita vitalizia Per le spese in un determinato periodo, stai effettivamente stimando la durata della tua vita. Tuttavia, se muori prima della scadenza del contratto, il tuo beneficiario continuerà a ricevere fondi per gli anni rimanenti del contratto. Se scegli la rendita Opzioni di convivenza con prestazioni ai superstiti, Il contratto che scegli continuerà a pagare il tuo beneficiario superstite dopo la tua morte, o continuerà a pagarti dopo la morte del tuo beneficiario. In generale, se muori per primo, il pagamento della rendita del tuo beneficiario diminuirà, ma se il tuo beneficiario muore per primo, continuerai a ricevere il pagamento completo. Poiché la rendita avvantaggia sia te che i tuoi beneficiari, i costi del premio dipenderanno dall’aspettativa di vita tua e dei tuoi beneficiari. Se ne scegli uno Rendita unica Possibilità di pagarti solo in base alla tua aspettativa di vita e interrompere il pagamento dopo la tua morte.

Pagamento rendita Di norma è effettuato su base sistemica e può essere effettuato mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente secondo quanto consentito dalle clausole del contratto di rendita.

Nel dicembre 2019, il presidente Trump ha firmato la legge “Building Every Community to Improve Retirement (SECURE) Act”. Come parte del disegno di legge, si prevede che più datori di lavoro forniranno rendite come opzione di investimento nei piani 401 (k). Prima della legge, i datori di lavoro avevano il dovere fiduciario di garantire che la rendita fosse adatta al portafoglio di investimenti del dipendente. Ora, la compagnia di assicurazioni si assume questa responsabilità.

Linea di fondo

Conoscere la tua aspettativa di vita è molto importante, non solo per capire come la tua compagnia di assicurazione sulla vita calcola i costi dei premi, ma anche per prendere una decisione informata sulle opzioni di pagamento della tua rendita. Le due determinanti chiave che influenzano la tua scelta di una rendita sono se vuoi continuare a pagare il beneficiario dopo la tua morte e quanto tempo ti aspetti di vivere.Una specie di Certo periodo In alcuni casi, le rendite possono essere l’ideale, mentre in altri casi, le rendite con opzioni per i superstiti possono essere più appropriate.