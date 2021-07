“Non ha senso”: Tokyo è affollata, ma non alle Olimpiadi

“Se ti piace il New Japan Professional Wrestling, per favore applaudi!” Takahashi ruggì “bomba a orologeria” e marciò Intorno al ring Indossando un paio di pantaloncini colorati, il profumo del pollo fritto e dei fuochi d’artificio si mescolano al Tokyo Dome.

Lo scorso fine settimana, più di 5.000 persone si sono affollate per guardare celebrità come “Cold Skull” Sanada, Shingo “The Dragon” Takagi e Zack Saber Jr. Combattere contro Nel Wrestling Grand Slam, ho fatto la mia parte.

È in netto contrasto con la competizione olimpica di skateboard di poche ore fa.

Shirasaki Ryota, dieci anni, e suo padre erano in piedi su un ponte che domina l’Ariake City Sports Park, con in mano una grande bottiglia d’acqua e un binocolo, volevano vedere la partita.

Shirosakis ha vinto un biglietto per uno degli eventi in cui il Giappone ha vinto due medaglie d’oro.Ma sono stati cancellati quando le Olimpiadi di Tokyo 2020 Decisione dell’ultimo minuto I Giochi Olimpici si svolgeranno a porte chiuse.

“Il clima è caldo, ma farà comunque caldo per guardare una partita allo stadio”, ha detto Ryota. “Non mi dispiace. Ma non vedo molto da qui.”

Cinque giorni dopo le Olimpiadi di Tokyo, Spettacolare vittoria giapponese Il paese ospitante è stato posto in cima alla lista delle medaglie d’oro e il morale del pubblico è stato sollevato.

Le partite senza spettatori sono in netto contrasto con altri eventi sportivi, come il Wrestling Grand Slam, il Tokyo Dome è pieno di 5.000 fan © Etsuo Hara/Getty Images

Tuttavia, questo entusiasmo è limitato all’entusiasmo che il conduttore televisivo può ispirare, soprattutto a causa dell’incoerenza, il che significa che le partite di wrestling possono avere migliaia di spettatori al chiuso, ma nessuno può radunarsi per guardare gli skateboard. aria aperta.

Il padre di Ryota, che non ha rivelato il suo nome, ha dichiarato: “È molto, molto deludente guardare in modo errato. Questa è una decisione sbagliata. “Al pubblico è vietato guardare. “Questo è solo così possono dire che si stanno prendendo cura di [coronavirus] Situazione, ma penso che se metà dello stadio è pieno, penso che non sia un grosso rischio. È fuori e indossiamo le mascherine. “

I regolamenti governativi ufficiali nell’ambito dello stato di emergenza di Tokyo stabiliscono che le attività possono essere svolte al 50% della capacità e possono ospitare fino a 5.000 persone.

Tuttavia, sotto la pressione dei consulenti medici, il governo nazionale, la città di Tokyo e gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno deciso di andare oltre questa raccomandazione e ospitare le Olimpiadi completamente a porte chiuse.I medici credono che tenere un evento così grande tra il pubblico causerà Aumenta l’esercizio La popolazione dell’intera città è aumentata, i contatti sociali sono aumentati e la variante altamente contagiosa del Delta si è diffusa più velocemente.

Le donne giapponesi hanno sconfitto gli Stati Uniti per vincere la medaglia d’oro nel softball, ma nessun fan nello stadio ha assistito alla loro vittoria © JIJI PRESS/AFP via Getty Images



Secondo persone che hanno familiarità con la questione, il Comitato Olimpico Internazionale è profondamente arrabbiato per questa decisione.

Michael Payne, l’ex direttore marketing del Comitato Olimpico Internazionale, ha dichiarato: “Se tu fossi qui e tutti gli stadi fossero vuoti, diresti: ‘Beh, c’è un vero e proprio blocco’”. “Questa è una regola per un gruppo. di eventi. Un’altra regola per un’altra serie di eventi. Sta accadendo qualcosa di insignificante.”

Per i fan e il Comitato Olimpico Internazionale, il problema di ospitare eventi senza spettatori è che l’atmosfera è piatta, e anche le imprese sportive più spettacolari riceveranno un garbato applauso da alcuni allenatori e funzionari.

“Il problema che puoi facilmente vedere in TV è che non c’è atmosfera. Non c’è emozione”, ha detto Shirasaki. “Hanno detto nel loro slogan che questa è un’Olimpiade emozionante, ma senza il supporto di altri paesi, come puoi dirlo?”

Rispettati

I fan giapponesi occasionalmente ignorano i consigli ufficiali. Il parco in cui è iniziata la gara di ciclismo su strada maschile è stato bloccato lo scorso fine settimana, ma quando i ciclisti sono comparsi in strada, hanno trovato un gruppo di gente del posto e ciclisti su entrambi i lati del percorso. I funzionari hanno sventolato cartelli per invitare tutti a tornare a casa, ma non hanno preso alcuna misura per farli partire.

Una specie di Sondaggi recenti L’opinione del Nikkei è leggermente cambiata: sostiene le Olimpiadi, il 37% delle persone ha affermato che è opportuno giocare senza spettatori, il 31% ha affermato che le Olimpiadi dovrebbero essere annullate o posticipate e il 25% ha affermato che alcuni tifosi dovrebbero essere autorizzati a partecipare.

Ma la situazione del Covid-19 a Tokyo è ancora pericolosa, con un record di 3.177 casi segnalati nella capitale mercoledì. Indipendentemente dal fatto che voglia consentire agli spettatori di guardare, Tokyo 2020 è ancora saldamente intrappolata nella trappola del coronavirus.