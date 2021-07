Non incolpare le persone per aver protestato contro la crisi idrica Reuters

© Reuters. Foto del file: Il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei tiene un discorso televisivo a Teheran, in Iran, l’8 gennaio 2021.Dispensa fornita dal sito web ufficiale di Khamenei/via Reuters/foto d’archivio



DUBAI (Reuters)- Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha affermato venerdì che non si può incolpare le persone per aver protestato contro la carenza d’acqua e ha invitato i funzionari a rispondere alla crisi.

Le persone sono scese in strada per più di una settimana per sfogare la loro rabbia per le carenze, che si sono verificate durante la peggiore siccità dell’Iran in mezzo secolo, e l’economia era sotto l’influenza delle sanzioni statunitensi e del COVID-19.

Durante la notte, le rivolte si sono diffuse dalla provincia sudoccidentale del Khuzestan, ricca di petrolio, alla città di Ali Gudardz. Un giovane è stato colpito da colpi di arma da fuoco e sette persone sono rimaste ferite. Un funzionario di polizia ha affermato che le violenze sono state attribuite a “controrivoluzionari”.

“La gente ha espresso la sua insoddisfazione, ma non possiamo davvero incolpare la gente, perché il problema dell’acqua non è un problema da poco, specialmente nel clima caldo del Khuzestan”, ha detto Khamenei alla televisione di stato riferendosi alle proteste. .

Khamenei ha aggiunto: “Ora, grazie a Dio, tutte le organizzazioni governative e non governative stanno lavorando duramente (per risolvere la crisi idrica) e dovrebbero continuare a prenderla sul serio”.

Giovedì tardi, l’ottava notte delle proteste, i manifestanti di Aligudalz, nella provincia del Lorestan, hanno marciato in solidarietà con i manifestanti nel vicino Khuzestan. I video pubblicati sui social media mostrano i manifestanti che intonano slogan contro Khamenei.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha citato un ufficiale di polizia secondo cui diverse persone sono state arrestate dopo le violenze ad Ali Gudalz. Ha detto che quattro poliziotti sono stati colpiti e feriti.

Secondo i funzionari iraniani, almeno un poliziotto e tre giovani sono stati uccisi durante le precedenti proteste e hanno attribuito la morte a “folle”.

Tuttavia, Amnesty International ha dichiarato che almeno otto persone sono state uccise nei disordini.

“I filmati verificati da Amnesty International… e le dichiarazioni unanimi da terra indicano che le forze di sicurezza hanno usato micidiali armi automatiche, fucili con munizioni indiscriminate e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti”.

Reuters non ha ancora esaminato il video.

Michelle Bachelet, capo dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha affermato di essere “estremamente preoccupata per le vittime e gli arresti e le detenzioni diffusi che si sono verificati la scorsa settimana”.

“L’impatto della devastante crisi idrica sulla vita, la salute e la prosperità del popolo del Khuzestan dovrebbe essere al centro dell’attenzione del governo, non delle proteste di persone che sono cadute nella disperazione a causa di anni di abbandono”, ha affermato.

Il watchdog di Internet NetBlocks ha riferito che l’accesso alla rete mobile del Khuzestan è stato interrotto, una restrizione che le autorità hanno spesso implementato durante le proteste.

La grave siccità in Iran ha colpito le famiglie, distrutto l’agricoltura e l’allevamento di animali e causato interruzioni di corrente.

L’economia del Paese è stata colpita dalle sanzioni imposte dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dalla pandemia di COVID-19. A causa dell’insoddisfazione per la cattiva gestione, la disoccupazione e l’inflazione, i lavoratori, tra cui migliaia di lavoratori e pensionati nei principali settori energetici, stanno protestando da mesi.