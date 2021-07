Non lasciamo che le cose vadano così laissez-faire

Il giudizio sulle relazioni extraconiugali maschili o femminili dovrebbe essere un fattore nel giudicare il loro livello professionale? Le persone sembrano essere molto riluttanti a esprimere giudizi sulla vita privata dei colleghi.Nel brivido dell’eccitazione L’incidente di Matt Hancock Accompagnati dall’assistente Gina Coladangelo (Gina Coladangelo), i suoi coetanei si sono messi in fila per ricordarci che l’uomo dovrebbe essere condannato solo per qualsiasi cattiva condotta professionale, come la violazione delle norme di blocco o l’appropriazione indebita di fondi governativi. Quasi nessuno ha suggerito a Boris Johnson di licenziarlo perché si è comportato come un bastardo.

Non ho mai capito il nostro trattamento indulgente verso i playboy e gli adulteri. Le persone sembrano generalmente credere che questo tipo di errore nel nostro giudizio morale abbia scarso effetto sulla nostra capacità di lavorare. Al contrario, ho scoperto che la storia sessuale di una persona è la cosa più significativa su di loro. Indubbiamente, a parte il fatto che il carattere di una persona si rivela per ingannare il coniuge, non sono necessarie ulteriori prove per dimostrare il carattere di una persona. Se possono dire nude bugie sulle loro attività ai loro amici, familiari e figli, cosa fa pensare a qualcuno di potersi fidare del loro lavoro?

Ma ho una visione molto forte dell’adulterio, che potrebbe essere dovuto al rigido entusiasmo battista che ha ispirato i geni della famiglia.È vero che sarò felice per i dettagli sporchi dei tabloid sensazionali e cercherò di raggiungere la perfezione nei dettagli di ogni colonna, ma quando discuterò delle conseguenze, posso facilmente mostrare un’ipocrisia prepotente, anche di fronte a enormi rimpianti. anche raramente penso al perdono.Una merda, sempre merda, è spesso il mio verdetto, anche se cerco di essere più aperto e ho ascoltato tutti i podcast da difensori di affari e terapisti Esther Perel.

Sebbene io possa avere una moralità vittoriana diffamata, l’atteggiamento del mondo nei confronti dell’infedeltà si è trasformato in una visione più generosa. Secondo l’US Comprehensive Social Survey, un uomo su cinque può tradire il proprio partner e le donne non sono molto indietro.in un Sondaggio 2016 YouGov America ha rivelato che più di un terzo degli adulti di età inferiore ai 30 anni ha avuto rapporti sessuali con una persona diversa dal proprio partner. Di questi, meno della metà lo ha fatto con il consenso del partner.

Ma i politici non dovrebbero cercare di sopprimere le loro vili emozioni? Anche il giudice più liberale nel caos dell’ex ministro della Salute deve vedere la violazione del codice morale a cui avrebbe dovuto attenersi.

Secondo i regolamenti del Public Living Standards Committee, come tutti i funzionari pubblici, i ministri del governo dovrebbero attenersi Principio di Nolan, Sette comandamenti in stile Pollyanna che i ministri dovrebbero rispettare. L’idea principale è che dovrebbero essere altruisti e “agire nell’interesse pubblico”, mostrando anche integrità, obiettività, responsabilità, apertura, leadership e onestà.

Il codice ministeriale li istruisce inoltre a “mantenere la professionalità in tutte le transazioni” ea “condurre in modo corretto e appropriato… i rapporti di lavoro”. A quanto pare Hancock non ha spuntato queste caselle. Tuttavia, nonostante la condanna che circonda la sua esposizione, sono ancora stupito di quante persone pensino che la sua indiscrezione romantica sia un problema adiacente e non dovrebbe influire sulla sua capacità di lavorare.

Questo è un momento strano per l’inizio delle avventure extraconiugali. Sebbene la rivoluzione sessuale ci trovi più licenziosi, cercare di avere una relazione è in realtà più complicato di quanto sembri. Le app e la tecnologia di appuntamenti rendono il sesso occasionale facilmente accessibile, ma come ha scoperto Hancock, le telecamere di sorveglianza e i social media possono esporre una persona. I cellulari con fotocamera hanno trasformato tutti in paparazzi; se i fruttuosi scambi di messaggi sull’app di appuntamenti Raya cadono nelle mani sbagliate, si diffonderanno. La tecnologia può liberarci, ma rende anche trasparenti le nostre vite. Quando il tuo partner può monitorare ogni tua mossa sul tuo telefono, è difficile farlo in segreto.

I nostri leader hanno la responsabilità di instillarci un po’ di vigore morale? Con la politica britannica che cade nello scandalo, nel nepotismo e nella corruzione, la gente si chiede se siamo stati tutti screditati dallo scandalo Tory. Forse quando la cultura viene modificata dalla carriera di un primo ministro dal desiderio sessuale, l’infedeltà aumenta inevitabilmente.

A maggio, abbiamo visto Boris Johnson sposare Kelly Symonds durante una cerimonia cattolica nell’Abbazia di Westminster, il primo matrimonio dal 1822 durante il mandato del Primo Ministro. Questa strana e imbarazzante pantomima, in cui Symonds è stata fotografata a piedi nudi nel suo nuovo marito con indosso un abito bianco ispirato alla “Filosofia greca antica” e con indosso una corona di fiori, ha attirato l’attenzione di un commentatore di Twitter. mandata via da suo padre al Coachella Music Festival. Secondo i rapporti, la relazione di Symonds con Johnson è iniziata quando ha sposato Marina Wheeler, che era il direttore delle comunicazioni del Partito Conservatore.

Non c’è da stupirsi che tutti siano qui. L’infedeltà è la tendenza più in voga quest’anno. Hancock deve pensare che la sua carriera utilizzerà anche il rivestimento in teflon. Quando il primo ministro può ammettere solo a malincuore che dovrebbe essere un modello, la mancanza di integrità è destinata a permeare lentamente.

