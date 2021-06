Non lasciarti travolgere dall’enorme ondata di dimissioni

L’anno scorso, quando un pilota britannico di nome Paul Green ha perso il lavoro, ha fatto quello che molti altri dipendenti della compagnia aerea hanno fatto da quando la pandemia ha distrutto il loro settore: qualcosa di completamente inaspettato.

Set verde uno consultivo Insegna ai dirigenti aziendali come utilizzare le abilità che ha affinato nella cabina di pilotaggio per gestire lo stress e prendere decisioni sotto costrizione. Si è scoperto che il personale in prima linea del SSN erano i suoi primi clienti.Proprio come molti si trovano improvvisamente a guidare camion, a impilare gli scaffali dei supermercati o… Apertura Café, Green spera di tornare finalmente alla carriera di volo che ha desiderato fin dall’infanzia, ma non come prima.

“Lo stile di vita del volo non è buono,” mi ha detto la scorsa settimana. “Sono sposato e ho due figli. Sono stato lontano da casa per molto tempo. Ho perso una parte importante della crescita dei bambini. Questo è davvero un dilemma. ” Idealmente, spera di trovare un modo per salvare la parte- il volo nel tempo è combinato con la nuova attività che ha gestito dalla sua casa nel Somerset.

“Volare è qualcosa che mi piace fare”, ha detto. “Ma penso che la cosa più importante per tutti ora sia, che prezzo devo pagare per realizzare il sogno che ho fatto una volta, quando la vita dall’altra parte può migliorare?”

Non sembra essere l’unico a fare queste domande. Ci sono sempre più segnali che dopo 15 turbolenti mesi di pandemia che hanno interrotto il lavoro e la vita, i dipendenti di tutto il mondo vogliono apportare cambiamenti.

Un tipo Registra 4m Gli americani si sono dimessi ad aprile, il massimo da quando il Bureau of Labor Statistics ha iniziato a pubblicare tali dati nel dicembre 2000.Più del 40% della forza lavoro globale è pronta a dimettersi quest’anno, Microsoft lo studio È stato mostrato.Meno del 40% del Regno Unito e dell’Irlanda L’operaio ha detto Faranno lo stesso quest’anno o una volta che l’economia si sarà rafforzata.

Rispettati

Lo fanno davvero? chissà?Allo stesso modo, è difficile sapere esattamente cosa causa ciò che dicono alcune persone Grande rassegnazioneLa domanda repressa può essere un fattore. Coloro che hanno lasciato un lavoro che odiano nel caos dell’anno scorso potrebbero muoversi più coraggiosamente quest’anno. Il burnout potrebbe essere un altro motivo. Dei 31.000 dipendenti in più di 30 paesi coperti dallo studio Microsoft, la maggior parte ha affermato di sentirsi oberata di lavoro e il 39% si sentiva “esausto”. Il tempo dedicato alle riunioni di Microsoft Teams è più che triplicato, la durata media è aumentata di 10 minuti e sono stati inviati miliardi di email ai clienti. Potrebbe non sorprendere che le industrie dei servizi professionali e alle imprese dei colletti bianchi abbiano registrato uno dei maggiori aumenti del numero di dimissioni negli Stati Uniti.

La domanda più grande è se questi ritiri indichino che si sta verificando un fondamentale cambiamento di potere tra lavoratori e padroni nel contesto di una diffusa carenza di manodopera.

Sono scettico. Quando ristoranti e hotel hanno riaperto immediatamente, c’è stata un’improvvisa carenza di dipendenti. Vediamo come sarà la vita una volta che le restrizioni per il Covid-19 saranno finite e l’attività economica tornerà su un percorso più stabile.

L3Harris e il team di addestramento dell’aviazione del CAE mi hanno detto la scorsa settimana che anche nel settore dell’aviazione duramente colpito, le iscrizioni alle scuole di volo stanno aumentando di nuovo, specialmente nei mercati in forte ripresa. In altre parole, per ogni pilota veterano che si è ritirato, il consulente dell’aviazione britannico John Strickland ha giustamente affermato che potrebbe esserci almeno un nuovo arrivato affamato in questo settore, e ci sono innumerevoli “disperati” in questo settore. .

Detto questo, l’industria aeronautica è diversa da molte altre industrie. I datori di lavoro che pensano di poter ordinare ai dipendenti di tornare alle loro scrivanie come se nulla fosse cambiato dal 2019 potrebbero rimanere scioccati.

La scorsa settimana, il gruppo di app per appuntamenti Bumble ha dichiarato che avrebbe concesso ai dipendenti una settimana di ferie da addebitare. Il team software di HubSpot negli Stati Uniti sta pianificando un Settimana di riposo globale Fornirà servizi ai suoi lavoratori dal 5 luglio. Molti datori di lavoro hanno introdotto sistemi di lavoro misti flessibili quando hanno riaperto. Questo è intelligente.

Molti manager hanno appena trascorso 15 mesi a lavorare con i dipendenti per stabilire quello che Bill Shanninger, senior partner di McKinsey, ha definito un “serbatoio di buona volontà”.Come ha detto Riunione sul posto di lavoro La scorsa settimana, il serbatoio non dovrebbe essere sprecato in “stupidi desideri di tornare indietro nel tempo”.

pilita.clark@ft.com

Cinguettio: @pilitaclark