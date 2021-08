Non puoi semplicemente aggiornare con la casa

Sembrano esserci solo due tipi di terreno in Inghilterra: verde e piacevole, o residenziale.

Almeno, potresti avere questa impressione dalle riforme di pianificazione del governo, che hanno già Sii particolarmente spensierato in ogni discussione Spazio per altri scopi.

L’offerta di alloggi e l’accessibilità economica sono crisi nazionali. Ma spesso chi cerca casa (o chi ama viaggiare in montagna) vuole anche lavorare. La mancanza di considerazione dei terreni per uso commerciale è un problema urgente.

Il problema più ovvio è il capannone: capannone industriale, non capanno da giardino. La Brexit ha creato una maggiore domanda di spazio di archiviazione poiché l’azienda accumula parti e scorte. Quello che seguì fu che anni di crescita dello shopping online si sono ridotti a una pandemia. Risultato: si è verificata una fuga precipitosa nell’unità logistica.

Secondo i dati di Jones Lang LaSalle, l’uso di capannoni di alta qualità su larga scala ha raggiunto un record di 36 milioni di piedi quadrati lo scorso anno, con un aumento del 64% rispetto al 2019. Nel primo semestre di quest’anno è proseguito il volume record degli affitti, con un tasso di assorbimento del 58% Sopra la media quinquennale.

Se il governo aumenta la costruzione di alloggi a 300.000 nuove case all’anno, ciò potrebbe significare un ulteriore aumento della domanda. Turley, una società di consulenza di pianificazione, stima che il mantenimento dello spazio di magazzino di ogni famiglia (che potrebbe essere troppo basso) richiede ogni anno 21 milioni di piedi quadrati aggiuntivi di spazio.

Alcuni siti designati in precedenza non sono adatti alla logistica moderna perché non sono sufficientemente grandi o mancano di fonti di energia adeguate. Anche la domanda di spazi logistici nell’ultimo miglio vicino alla città nelle grandi città è in aumento. British Land, una società immobiliare di prim’ordine, attratta dal trambusto dello spazio a Londra, sta entrando nel business dei capannoni urbani e sta cercando opportunità per utilizzare lo spazio inutilizzato dei parchi commerciali.

Ma la “febbre” può anche causare problemi.Uno è la mancanza di grandi posizioni strategiche per gli investimenti interni, che è una parte importante del piano del governo per migliorare il paese.Questa settimana, Lord Grimstone, ministro degli Investimenti Annuncia la pipeline È come “occupato come lo so io”.

Il sito di 370 acri di Honda a Swindon è una posizione privilegiata e sembra che non verrà più prodotto.è Venduto allo sviluppatore logistico Panattoni Deciso dalla casa automobilistica giapponese Fuori produzione Là.

Matt Griffith di Business West, un’organizzazione senza scopo di lucro, ritiene che la domanda di logistica sia così elevata ora che sia i terreni industriali buoni che quelli non buoni vengono risucchiati per minare la competitività. I politici non possono presumere che le aziende saranno trasferite all’elettorato di loro scelta. Innanzitutto, il tasso di posti vacanti nel paese è molto basso, soprattutto nel nord-est.

La mancanza di informazioni e supervisione complica il problema. Secondo i partecipanti al mercato, nessuno ha una buona conoscenza della disponibilità di siti di impiego in tutto il paese. Devono essere valutati a livello locale, ma questi piani sono generalmente basati su prove obsolete da anni. L’edilizia abitativa è sempre stata la priorità assoluta degli enti locali e, in ogni caso, gli enti locali non hanno alcun incentivo a destinare ampi appezzamenti di terreno per investimenti che potrebbero non arrivare mai.

Ciò che è necessario è un livello di supervisione strategica, che si concentri sui problemi dell’occupazione e della ricostruzione, oltre che sugli alloggi. Ben Taylor, direttore della pianificazione di Newlands Property Developments, ritiene che la strategia spaziale regionale abbandonata nel 2010 abbia colmato questa lacuna e si augura che il nuovo quadro in esame nelle aree circostanti di Oxford e Cambridge possa stimolare un rilancio di questo tipo di pensare.

Alcune strategie industriali locali hanno risolto questo problema, Midlands Occidentali Sottolineano che ci sono “divari significativi” nel campo dell’occupazione, in particolare “grandi località strategiche che hanno il maggiore impatto aggiuntivo netto sulla crescita e sull’occupazione”. Ma dopo che il governo ha annullato le sue politiche equivalenti nazionali all’inizio di quest’anno, lo stato di queste strategie è dubbio.

Il sistema attuale sembra insufficiente per far fronte alla carenza. Oltre ai tempi di progettazione e costruzione, occorrono diversi anni per modificare il piano locale, il che significa che non può adattarsi al mercato in rapida evoluzione.

Se vogliamo ricostruire meglio, è meglio fare in modo che ci sia qualcosa da costruire.

