Non siamo pronti per il futuro asincrono

Ho una confessione. Non importa dove mi trovo, mi piace organizzare il mio lavoro in una struttura intorno alle 9.30-18.30. So che è molto antiquato di questi tempi.

Tuttavia, dopo aver condotto grandi esperimenti di lavoro a distanza durante la pandemia, molti lavoratori non volevano tornare a questo stato rigido.

Il gergo per lavorare in modo flessibile nel nostro tempo è “lavoro asincrono”. Ci sono state molte discussioni su questo concetto, alcune delle quali sono troppo complicate, ma si riduce a fare il proprio lavoro “quando lo si desidera”.

Il lavoro asincrono consente ai dipendenti di lavorare senza dover essere liberi in un momento specifico, soprattutto durante gli ultimi nove-cinque periodi.

Il lavoro “sincrono” si riferisce a persone che collaborano allo stesso tempo, ad esempio in una riunione. Ma questi due metodi non si escludono a vicenda. Un po’ di lavoro di sincronizzazione è sempre necessario. Ad esempio, dopo aver completato un progetto con i colleghi in ufficio, puoi lavorare da casa all’ora che preferisci.

Non c’è niente di nuovo nel lavorare in modo asincrono.I team, specialmente nelle organizzazioni globali che operano in diversi fusi orari, hanno Lavorare in modo asincrono per anni -Un gruppo di persone da qualche parte nel mondo finisce in questo giorno, mentre un’altra persona continua.

Tuttavia, stiamo rapidamente entrando nel campo in cui queste pratiche di lavoro interlacciate si applicano a livello individuale. È qui che le cose possono diventare complicate, perché le organizzazioni devono considerare molte dinamiche: le dimensioni dell’azienda, i ruoli al suo interno e quali strumenti digitali devono fornire. Affinché la maggior parte delle aziende possa sfruttare appieno l’asincronia, sono necessari importanti cambiamenti culturali.

Innanzitutto, ha bisogno di fiducia. Allan Christensen, direttore operativo della società tecnologica Doist, ha affermato che dobbiamo abbandonare l’idea che “le persone non disponibili sono uguali alle persone senza lavoro”. Team completamente remoto.

Non sorprende che questo cambiamento debba venire dall’alto e Christensen suggerisce che qualsiasi strategia che coinvolga nuovi strumenti e pratiche di lavoro dovrebbe essere introdotta lentamente.

Anche la società di software GitLab gestisce un team completamente remoto. Darren Murph, il suo capo remoto, ha affermato che senza una “tabella di marcia” strutturata e cambiamenti trimestrali, il lavoro asincrono non è facile da realizzare, in modo che “il team possa adattarsi gradualmente ai nuovi strumenti e messaggistica e a come utilizzarli al meglio”.

Molte aziende hanno già alcune tecnologie e svolgono un lavoro asincrono, ma l’autonomia che consente alle persone di lavorare in modi nuovi è molto diversa.

Il vantaggio del lavoro asincrono è che offre ai dipendenti maggiore libertà e può essere parte di opportunità di lavoro interessanti e flessibili.

Consente inoltre alle persone di affrontare compiti profondi senza essere interrotte e, come Christensen ha sottolineato in una risposta via e-mail alla mia domanda, c’è più tempo per riflettere sulle cose prima di fornire risposte. Tuttavia, ha aggiunto che all’inizio rallenterà e che eventuali problemi potrebbero richiedere più tempo per emergere.

Il lavoro asincrono consente alle persone di gestire attività complesse senza interruzioni

Quando il team pianifica una riunione o trascorre alcuni giorni in ufficio, è necessario scendere a compromessi. Possono sorgere attriti anche nelle organizzazioni in cui i lavoratori non possono lavorare da casa.

Murph ha affermato che è anche importante rendersi conto che interrompere la routine quotidiana potrebbe non essere efficace per tutti. Ci saranno sempre persone come me più disposte a continuare a lavorare attorno alla struttura “tradizionale”.

Pertanto, se i datori di lavoro prendono seriamente in considerazione la possibilità di offrire opportunità di lavoro flessibili e consentono un po’ di lavoro asincrono, ciò richiederà tempo, impegno e, in alcuni casi, una riforma completa.

“L’organizzazione ha sottovalutato i cambiamenti dello tsunami nella natura del lavoro”, ha detto Tsedal Neeley, professore di economia aziendale Alla Harvard Business School. Ha aggiunto che alcune persone dovranno migliorare le competenze dell’intera forza lavoro.Ma sembra che l’azienda non sia preparata, perché molte aziende vogliono passare a un modello più flessibile Non sono stati implementati piani più dettagliati.

Nei prossimi mesi vedremo se coloro che vogliono la completa libertà sono pronti a lasciare le aziende della vecchia scuola e rivolgersi a datori di lavoro più non sincronizzati. I tradizionalisti come me potrebbero ritrovarsi ancora una volta a partecipare alle riunioni mattutine del team da soli.

