Come riportato da BTC PEERS, il secondo trimestre è stato sostanzialmente ribassista per l’intero settore delle criptovalute, con Bitcoin in calo di oltre il 40%. Tuttavia, nel sentiment negativo del mercato, Square è stata in grado di mantenere una crescita positiva da inizio anno. Al momento della stampa, il prezzo della transazione di Bitcoin era di circa $ 39.600 dopo aver raggiunto brevemente $ 42.000 pochi giorni fa. Tuttavia, il sentimento del mercato è cambiato da “paura estrema” a “avidità”, indicando un aumento della pressione di acquisto.

(C) Reuters.Nonostante gli aggiustamenti del mercato, i servizi Bitcoin hanno comunque generato entrate per $ 2,72 miliardi per Square

