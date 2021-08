Nonostante il chip venga schiacciato, Stellattis alza il suo obiettivo di margine di profitto per il 2021 Reuters

Il gruppo ha registrato un margine EBIT dell’11,4% per i primi sei mesi, rispetto al record del 16,1% in Nord America.

La previsione del margine di profitto presuppone che la carenza globale di semiconduttori che colpisce l’intero settore non peggiori e non vi sia alcun ulteriore blocco in Europa e negli Stati Uniti.

MILANO (Reuters)-La casa automobilistica Stellattis (MI:) ha dichiarato martedì che dopo le ottime prestazioni nella prima metà dell’anno, aumenterà il proprio margine di profitto operativo rettificato per l’intero anno, compresi margini di profitto record e risparmi sui costi in Nord America Progresso.

