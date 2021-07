Nonostante il cupo debutto sul mercato, Cathie Wood di ARK Invest ha acquistato azioni di Robinhood

dimensione del font

Mercato di Robinhood

scorta Il prezzo delle azioni è sceso di oltre l’8% rispetto al prezzo di emissione Il primo giorno di negoziazione, ciò non ha impedito a Cathie Wood di ARK Invest di acquisire le azioni del sito Web di trading.

legno a Azionisti espliciti e mercato rialzista innovativo, ha acquistato circa 1,3 milioni di azioni Robinhood (codice azionario: HOOD) al prezzo di 23 miliardi di dollari giovedì

Ark Innovation ETF

(ARKK), secondo i dati pubblici della società di fondi sulle sue attività di trading quotidiane. Sulla base del prezzo di chiusura del titolo giovedì, il valore di questi titoli è di circa 45 milioni di dollari.

Wood potrebbe anche aver acquistato più azioni di Robinhood venerdì. Le partecipazioni del portafoglio di ARK Innovation sono state aggiornate venerdì, mostrando che il fondo ora possiede 3,6 milioni di azioni Robinhood, per un valore di 126 milioni di dollari, che rappresentano circa lo 0,55% del portafoglio del fondo.

Wood è il fondatore e direttore di ARK Invest, che da tempo investe in aziende innovative che sono anche dei disgregatori. Le principali partecipazioni dell’Ark Innovation Fund includono Tesla (TSLA),

Teladoc Salute

(TDOC) e

Anno (anno).

Il fondo è stato anche Acquista azioni sugli scambi di criptovaluta

Banca di monete

Global (COIN) dalla sua offerta pubblica iniziale ad aprile.

L’acquisizione di Robinhood da parte di Wood non è sorprendente, perché anche questo broker online è un anticonformista.

Con il trading senza commissioni, Robinhood ha attratto molti giovani investitori, molti dei quali sono dietro il cosiddetto boom delle azioni meme.Si coordinano su piattaforme di social media come Reddit per promuovere questi titoli, in particolare

Arresto del gioco

(GME) e

Intrattenimento AMC

(AMC)-vola in cielo. C’era una volta, Robinhood limitava il commercio di titoli volatili come GameStop, che ha suscitato una forte opposizione. Le restrizioni sono state revocate, ma la sensazione di disagio persiste.

Nonostante la crescita esplosiva del numero di utenti di Robinhood, il mercato non ha accettato la sua IPO. Dopo essere stata quotata al Nasdaq al prezzo di 38 dollari Usa, il titolo è sceso dell’8,4% per chiudere a 34,82 dollari Usa.Il valore di mercato della piattaforma di trading è di 29 miliardi di dollari USA A partire dalla chiusura di giovedì.

Robinhood ha assegnato fino al 35% delle azioni Per gli investitori al dettaglio sulla sua app e sul sito web.L’elevata valutazione delle azioni, i rischi normativi e Investitori ancora arrabbiati Potrebbe essere tutta la causa della pressione al ribasso.

Ma come sempre, la scommessa di Wood sarà a lungo termine. Nella negoziazione di venerdì pomeriggio, il prezzo delle azioni di Robinhood è rimbalzato del 5,5% a $ 36,73.

Scrivi a Evie Liu evie.liu@barrons.com