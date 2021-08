Nonostante il ritiro dell’Afghanistan, gli alleati dell’Indo-Pacifico dell’America si fidano ancora di Biden

Gli alleati americani in Asia distinguono il ritiro del presidente Joe Biden dal caos in Afghanistan dall’impegno di Washington nei confronti dei suoi partner nella regione, negando che il ritiro mina la fiducia della gente nella volontà degli Stati Uniti di difendere i propri amici. .

Alcuni commentatori prevedono che dopo la sua uscita fallita, la credibilità degli Stati Uniti crollerà e la Cina ci ha rapidamente provato Approfitta degli eventi turbolenti Come un segno del declino dell’America.

Ma i funzionari del governo e gli esperti della difesa della regione hanno detto al Financial Times che era sbagliato confrontare le relazioni tra l’Afghanistan e Washington con il resto dell’Asia.

Il Giappone ha la più grande potenza militare degli Stati Uniti nella regione e ritiene che l’amministrazione Biden sia disposta a cooperare per garantire la sicurezza della regione indo-pacifica ed espandere il ruolo del Gruppo dei Quattro includendo India e Australia.Ciò dimostra che l’alleanza è duro.

“L’amministrazione Biden ha ribadito, [the mutual defence commitment] Applica a Isole Senkaku“Si applica agli attacchi informatici equivalenti agli attacchi armati”, ha detto un alto funzionario giapponese, riferendosi alle isole del Mar Cinese Orientale gestite da Tokyo ma rivendicate da Pechino.

In Australia, sia il governo che l’opposizione hanno rafforzato il loro impegno nell’alleanza americana.

“Non credo che la fine delle operazioni militari statunitensi in Afghanistan cambierà questa situazione o avrà un impatto significativo sulla centralità dell’alleanza”, ha affermato Sam Rogovin, direttore del Programma di sicurezza internazionale. Il Lowy Institute, un think tank situato a Sydney.

Ha aggiunto che parte del motivo per cui gli Stati Uniti sono entrati in Afghanistan è stata una reazione al quadro drammatico del crollo delle Torri Gemelle a New York l’11 settembre 2001. Nei commenti”, ha detto.

Gli esperti di sicurezza affermano che l’alleanza degli Stati Uniti diventerà più importante nel rispondere alle minacce di una Cina sempre più fiduciosa, che è l’obiettivo dichiarato di Biden nella sua decisione di ritirare le truppe dall’Afghanistan. Di fronte alle minacce provenienti dalla Cina, la scorsa settimana il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha utilizzato la visita a lungo programmata a Singapore e in Vietnam per placare i partner di Washington.

Maejima Kazuhiro, esperta politica americana alla Sophia University di Tokyo, ha dichiarato: “Se il ritiro dall’Afghanistan significa che gli Stati Uniti trasferiranno risorse dal Medio Oriente all’Asia orientale, non è necessariamente negativo per il Giappone”.

Il comandante delle forze speciali in pensione della Corea del Sud, il tenente generale Jeon In Beom, ha affermato che le persone nel paese che hanno stretti legami con le forze armate statunitensi mantengono un “alto grado di fiducia” nelle forze armate statunitensi.

Tuttavia, l’uscita caotica dall’Afghanistan ha suscitato discussioni sul fatto che gli alleati americani debbano fare di più nel partenariato per la sicurezza.

Il governo di Taiwan sottolinea Bisogno di prepararsi Se la Cina si rende conto della minaccia di un attacco, combatterà. Il primo ministro Su Zengzhang ha detto che l’Afghanistan dovrebbe imparare una lezione importante, ovvero: “Nessuno ti aiuterà se non aiuti te stesso”.

Per i conservatori giapponesi che stanno spingendo per modifiche alla costituzione pacifica del paese, gli sviluppi in Afghanistan rafforzeranno la loro tesi secondo cui il paese dovrebbe fare di più per proteggersi.

Le forze statunitensi e sudcoreane durante un’esercitazione militare congiunta del 2016 © Ed Jones/AFP/Getty Images



“Le persone che potrebbero essere eccessivamente dipendenti dagli Stati Uniti potrebbero essere sorprese, ma la mia comprensione è che il presidente Biden ha detto che è ovvio. È normale che dobbiamo proteggere il nostro paese”, ha affermato Masahisa Sato, capo degli affari esteri del Giappone Partito Liberal Democratico al governo.

Toshihiro Nakayama, esperto di politica estera presso la Keio University, ha dichiarato: “Attraverso ciò che è accaduto in Afghanistan, penso che l’alleanza USA-Giappone non continuerà a meno che il Giappone non prenda l’iniziativa di migliorare le sue capacità di difesa al fine di garantire congiuntamente la sicurezza regionale. Con il Stati Uniti.”

Alcuni osservatori affermano che la mancata vittoria di Washington in Afghanistan potrebbe anche indurre gli alleati a pensarci due volte prima di unirsi agli Stati Uniti in future operazioni militari. Un alto funzionario di un alleato degli Stati Uniti ha dichiarato: “In futuro, potrebbe essere più difficile per gli Stati Uniti formare un’alleanza disposta a condurre operazioni militari al di fuori dell’Europa e dell’Asia orientale”.

Rispettata

In alcuni paesi, il ritiro delle truppe dall’Afghanistan ha intensificato le divisioni politiche. A Taiwan, se Taipei si rifiuta di riunirsi a tempo indeterminato, la Cina minaccia di invadere Taiwan e i politici dell’opposizione dipingono gli Stati Uniti come un alleato inaffidabile. “Attività [like] Potrebbe succedere a Taiwan in Afghanistan”, ha detto Jia Shaoguang, una figura marginale dell’opposizione.

Queste osservazioni hanno suscitato la rabbia del partito di governo, che da quando Washington ha trasferito il riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino nel 1979, il partito al governo ha monitorato le relazioni più strette con gli Stati Uniti.

In Corea del Sud, gli incidenti in Afghanistan hanno scatenato la discordia contro le decine di migliaia di soldati statunitensi di stanza nel Paese contro gli attacchi alla Corea del Nord, che possiede armi nucleari, e hanno intensificato gli appelli da parte di eminenti politici del partito di governo per migliorare Indipendenza militare.

I gruppi di opposizione hanno risposto al fuoco, affermando che il crollo di Kabul ha evidenziato la necessità di stabilità nell’alleanza degli Stati Uniti e che la Corea del Sud non si sta affrettando ad agire per controllare la forza congiunta USA-Corea del Sud.

Ma a parte questa attività politica interna, gli esperti negano anche che ci sia una connessione tra l’alleanza di Washington e le sue politiche in Afghanistan. Funzionari giapponesi hanno affermato che l’argomento “può essere intellettualmente interessante, ma non è un vero confronto”.

Come riportato da Kathrin Hille a Taipei, Kana Inagaki e Robin Harding a Tokyo, Edward White e Kang Buseong a Seoul e John Reed a Bangkok