Nonostante la carenza di semiconduttori e i forti guadagni iniziali, le scorte di chip sono ancora in calo

Giovedì, gli investitori hanno frenato le azioni di chip perché le persone erano preoccupate che si ripetesse l’eccesso di offerta nel 2018. Nonostante la carenza globale di semiconduttori, Texas Instruments (TI) ha previsto un rallentamento della crescita delle vendite.

Le azioni sono scese del 5% nel trading di giovedì e l’indice PHLX Semiconductor

L’indice S&P 500 scende dell’1%

In rialzo dello 0,2%, titoli tecnologici Nasdaq Composite Index

Aumento dello 0,4%.

Le vendite di Texas Instruments (TI) sono diminuite dell’11% su base annua nel secondo trimestre del 2020, ma da allora le vendite di ogni trimestre sono aumentate di anno in anno Crescita del 41% nel secondo trimestre del 2021Tuttavia, Texas Instruments prevede che le vendite aumenteranno fino al 25% nel terzo trimestre e si rifiuta di speculare su cosa accadrà in seguito.

Nella teleconferenza con gli analisti di mercoledì sera e nel rapporto pubblicato giovedì, il problema del perché il produttore di chip prevede che la crescita delle vendite rallenterà diventa l’obiettivo quando si prevede che la forte domanda di chip continuerà fino al 2022. . Durante la chiamata, I dirigenti hanno reagito Data la pandemia di COVID-19, la forte crescita negli ultimi trimestri è insolita e non vogliono ipotizzare quanto durerà questa domanda. In risposta, giovedì gli analisti hanno definito la previsione “insensata” e “ridicola”.

Texas Instruments (TI) è uno dei primi grandi produttori di chip ad annunciare guadagni questo trimestre, quindi rapporti simili potrebbero gettare un’ombra sul settore che ha vissuto la fine dell’ultimo periodo di picco della domanda.

Nel 2018, l’industria dei chip nel suo complesso era calda, le scorte hanno raggiunto un livello record e l’aumento dei prezzi dei chip ha portato le vendite a un livello record. Questi prezzi in aumento hanno portato molti clienti ad acquistare chip doppi e tripli prima che i prezzi aumentino ulteriormente. Questo tipo di comportamento di acquisto è così comune che la domanda si è improvvisamente interrotta alla fine del 2018 e i produttori di chip erano sotto pressione per l’eccesso di scorte e ci sono voluti diversi trimestri per scaricarsi.

I produttori di chip e i produttori hanno lavorato duramente per aumentare l’offerta, il che potrebbe causare problemi simili. Per esempio.Texas Instruments è Ho acquistato un favoloso da Micron Technology.

1,5 miliardi di dollari vengono utilizzati per migliorare le capacità di produzione dei chip.

La maggior parte degli analisti ha scartato il conservatorismo nel rapporto di giovedì, proprio come ha fatto Texas Instruments. Christopher Danley, un analista di Citi Research con un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 220, ha definito il rapporto di Texas Instruments “pulire, risciacquare, ripetere”, perché le prestazioni del produttore di chip sono state migliori del previsto e hanno fornito una prospettiva prudente”. “

Danley ha esaminato la performance degli ultimi sei trimestri e ha scoperto che la guida dell’azienda era in media del 5% inferiore alla guida stagionale e del 9% superiore alla sua guida media. Si aspetta che la stessa situazione accada nel terzo trimestre.

Dato che Texas Instruments non ha annunciato le sue vendite sul mercato finale, Danley stima che il 20% delle sue entrate provenga dai clienti automobilistici, il 37% dai clienti industriali e il 27% dall’elettronica personale. Texas Instruments divide le sue entrate nelle vendite di prodotti elettronici analogici, che convertono dati del mondo reale come suono o temperatura in dati digitali, e processori incorporati, che acquisiscono dati digitali e li utilizzano per eseguire attività specifiche.

L’analista di Raymond James Chris Caso, che ha un rating superiore e un prezzo obiettivo di $ 230, è ancora più esplicito, definendolo “un altro sconcertante rapporto sugli utili”.

“Le entrate di questo trimestre hanno superato significativamente le aspettative, ma hanno guidato le entrate a essere piatte e non c’erano molte spiegazioni per la guida prudente”, ha affermato Caso. “Di conseguenza, ora riteniamo che le linee guida siano prive di significato. La nostra opinione è che sebbene la situazione dell’offerta di TI e dell’intera industria dei semiconduttori continui a essere chiaramente ristretta, il management potrebbe non avere fiducia a livello macro”.

L’analista di Jefferies Mark Lipacis ha un rating di acquisto e un prezzo indicativo di $ 220. Stima che il 19% delle entrate di Texas Instruments provenga dalle vendite alle case automobilistiche, il 44% dai clienti industriali e il 23% dai produttori di elettronica personale. Lipacis ha riconosciuto i dettagli del rapporto, ma non ha commentato troppo e ha ribadito il suo ottimismo a lungo termine sull’industria dei chip e su Texas Instruments (TI).

Lipacis ha definito Texas Instruments un “beneficiario del rinascimento analogico” nei prossimi cinque anni, perché questi sensori analogici svolgono un ruolo importante nell’Internet delle cose o nei dispositivi IoT e “la spedizione di questi dispositivi raggiungerà miliardi”.

L’analista di Bernstein Stacy Rasgon ha una valutazione delle prestazioni di mercato e un prezzo obiettivo di $ 180. In precedenza ha commentato che la domanda di chip, in particolare la CPU dei computer portatili, sta mostrando segni di picco.

“La natura delle prospettive e il tono di Texas Instruments (TI) possono continuare ad esacerbare le preoccupazioni sul picco (finale) e notiamo che sebbene il valore assoluto sia ok, questo è il minimo più lontano che abbiamo visto in questo ciclo, quindi lontano. Sulla base delle linee guida stagionali “, ha detto Rasgon.

Rasgon ha sottolineato che molti altri analisti concordano sul fatto che il riacquisto delle azioni di Texas Instruments questo trimestre è stato inferiore al previsto, a $ 146 milioni, il che dimostra che il management ritiene che il valore delle azioni non sia elevato.

“Nel complesso, sebbene continuiamo ad ammirare la pulizia dell’adesione di Texas Instruments alla sua strategia, è difficile non dubitare delle impostazioni qui, perché la società potrebbe essere più suscettibile al rischio di spedizioni eccessive rispetto ad altre società e margini lordi con [free cash flow] Rasgon ha dichiarato: “Probabilmente è in viaggio e la valutazione è ancora molto alta”.

L’analista di Evercore ISI CJ Muse ha definito la guida conservatrice “ridicola” in un rapporto intitolato “Ottieni ciò che dai”. La valutazione e il prezzo obiettivo di Muse per il titolo è di $ 200.

“Ciò potrebbe riflettere la normalizzazione o la posizione di cassa di TI per fusioni e acquisizioni negli ultimi 3 anni solo per ottenere rendimenti in eccesso, ma potrebbe anche sottolineare che l’attuale prezzo della transazione di TI e il suo valore interno calcolato internamente hanno uno sconto relativamente piccolo rispetto alla storia recente. ——Quindi, se TI non vuole comprare le sue azioni, perché dovremmo comprarle?” ha detto Muse.

L’analista di UBS Timothy Arcuri ha un rating neutro e un prezzo obiettivo di $ 195. Sospetta che il management di Texas Instruments possa rimanere in silenzio sui dettagli perché la società “ha una grande porzione dei prodotti. È in conto vendita”.

“Anche se non lo ha elencato come un fattore importante, abbiamo sentito parlare di alcuni esempi di clienti che si sono rifiutati di utilizzare Texas Instruments perché mancavano altri componenti per completare il kit”, ha affermato Arcuri.

Secondo i dati di FactSet, tra i 32 analisti che coprono Texas Instruments, 14 hanno dato un rating di acquisto, 13 hanno dato un rating di attesa e 5 hanno dato un rating di vendita, con un prezzo obiettivo medio di US $ 203,91.