Nonostante l’avvertimento di Binance UK, le criptovalute sono ancora in aumento – shareandstocks.com

Reuters

Città del Messico (Reuters)-Le autorità finanziarie messicane hanno dichiarato lunedì che le criptovalute non hanno corso legale in Messico e non sono considerate valuta secondo le leggi vigenti, e hanno avvertito che le istituzioni finanziarie che collaborano con loro saranno sanzionate. Prima della dichiarazione congiunta rilasciata dalla Banca del Messico, dal Ministero delle finanze e dal regolatore bancario, il miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego ha dichiarato domenica che la sua attività bancaria Banco Azteca potrebbe iniziare a utilizzare Bitcoin, che la renderà la prima società del paese per iniziare ad accettare criptovaluta banca. All’inizio di questo mese, El Salvador ha compiuto una mossa importante per rendere Bitcoin il primo corso legale al mondo.

leggi di più