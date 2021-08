Nonostante le tariffe Brexit, il Norwegian Battery Group si rifiuta di preoccuparsi delle fabbriche

La principale startup norvegese di batterie ha minimizzato il suggerimento che una clausola oscura nell’accordo Brexit tra il Regno Unito e l’Unione Europea potrebbe minare l’intero settore nei paesi nordici.

I politici norvegesi, dalle principali associazioni dei datori di lavoro alla banca centrale e ai ministri, hanno lanciato l’allarme per il futuro dell’industria delle batterie norvegesi dopo aver scoperto che qualsiasi auto contenente batterie norvegesi prodotte nell’Unione europea sarebbe soggetta a una tariffa del 10%. Il Regno Unito inizierà nel 2027 e viceversa.

Tuttavia, Tom Jensen, CEO di Freyr Battery, che è stata quotata a New York attraverso una società di acquisizione di scopo speciale, ha dichiarato al Financial Times che è impegnato in un piano per costruire cinque super fabbriche nel nord della Norvegia, la prima delle quali produrrà batterie dall’inizio del prossimo anno.

“Questo non ci ha permesso di cambiare i nostri piani”, ha detto l’ex dirigente dell’alluminio Jensen. “Ma ciò non significa che non ci prestiamo attenzione. Stiamo supportando [Norwegian] Il governo si occupa di potenziali problemi. Siamo molto fiduciosi che la ragione prevarrà. “

Il ministro norvegese del Commercio e dell’Industria Iselin Nybo ha dichiarato che il Paese “ha avviato un dialogo con la Commissione europea e il Regno Unito nel tentativo di trovare una soluzione al problema”.

La Norvegia nutre grandi speranze per la sua industria delle batterie perché spera di utilizzare le sue vaste fonti di energia idro-rinnovabile per attirare le aziende ecologiche per competere con la vicina Svezia, che ospita la più grande start-up di batterie in Europa, e Volkswagen supporta Volt del nord.

Ole Erik Almlid, presidente della Confederazione norvegese delle imprese, avvisare All’inizio di quest’anno, le tariffe relative alla Brexit potrebbero significare la fine dell’industria norvegese delle batterie e la perdita di migliaia di potenziali posti di lavoro. “La Norvegia ha interpretato male la situazione. Non hanno prestato sufficiente attenzione ai negoziati sulla Brexit”, ha affermato un diplomatico europeo.

Un altro membro ha sottolineato che il Regno Unito ha delineato il suo sostegno alla Norvegia, ma la rimozione delle tariffe richiederà modifiche all’accordo sulla Brexit, che sia l’UE che il Regno Unito ritengono impossibile.

Freyr prevede di spendere quasi 2 miliardi di dollari per costruire quattro stabilimenti in Norvegia entro il 2025 e ha annunciato che potrebbe costruire uno stabilimento in Finlandia, per poi spendere altri 2 miliardi di dollari per costruire altre tre superfabbriche entro il 2028.

Si basa su 24M del Massachusetts Institute of Technology, che viene utilizzato raramente ma forse più efficiente tecnologia delle batterie semi-solide.

Jensen ha affermato che le prime due superfabbriche Freyr, che saranno costruite a Moirana, a sud del Circolo Polare Artico, saranno utilizzate per lo stoccaggio di energia anziché per i veicoli elettrici.

Ha aggiunto che Freyr ha raccolto 600 milioni di dollari dagli investitori all’inizio di quest’anno come parte della sua acquisizione da parte di Spac e quotata a New York, e sta “raddoppiando” il suo investimento in Norvegia perché spera di utilizzare la sua generazione di energia idroelettrica Il più ecologico ed economico Batteria di qualsiasi produttore.

La Norges Bank ha sottolineato nel suo rapporto sulla politica monetaria di giugno che le quattro società prevedono di investire circa 80 miliardi di corone norvegesi (9 miliardi di dollari) in fabbriche di batterie entro il 2026. Non saranno costruiti.

Gli azionisti di Freyr includono Koch Industries e il colosso delle materie prime Glencore, oltre agli investitori istituzionali Fidelity e Franklin Templeton, il cui obiettivo è avere 43 GWh di capacità di batterie entro il 2025 e 100-150 GWh entro il 2030. La svedese Northvolt punta a raggiungere almeno 150 GWh entro la fine del decennio e ha annunciato una partnership con Volkswagen e Volvo.