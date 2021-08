Nonostante l’esistenza di regolamenti tecnici e la lista nera degli Stati Uniti, China SenseTime si sta ancora preparando per l’IPO di Hong Kong

Hong Kong: secondo i documenti, SenseTime, una startup cinese di intelligenza artificiale, ha identificato il sistema di regolamentazione della tecnologia più rigoroso nel continente come il rischio principale per gli investitori nella sua proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) di Hong Kong.

SenseTime, anch’esso nella lista nera negli Stati Uniti, venerdì ha presentato i documenti preliminari alla Borsa di Hong Kong, l’operatore della Borsa di Hong Kong.

Non ha determinato l’entità del finanziamento, ma Reuters ha riferito il 19 agosto che l’obiettivo della società è di raccogliere fino a 2 miliardi di dollari.

SenseTime ha rifiutato di commentare la portata della transazione.

L’azienda fornisce applicazioni basate sulla tecnologia, tra cui riconoscimento facciale, analisi video e guida autonoma.

SenseTime ha affermato nel documento che le leggi e i regolamenti in evoluzione della Cina, in particolare quelli sull’elaborazione dei dati sensibili, possono influire sulla sua attività, ma non è in grado di quantificare l’impatto dei nuovi regolamenti.

“In questa fase, non possiamo prevedere l’impatto delle bozze di misure (se presenti) e monitoreremo e valuteremo da vicino eventuali sviluppi nel processo di regolamentazione … Non è ancora incerto se le misure proposte si applicheranno alla nostra attività”. detto passaggio.

Il 20 agosto la Cina ha annunciato nuove regole per una migliore conservazione dei dati degli utenti, che istruiscono le aziende a non gestire o abusare dei dati.

A causa delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington, SenseTime è una delle otto società tecnologiche cinesi incluse nell’elenco delle entità americane nel 2019. Gli Stati Uniti accusano queste società di avere un ruolo nella violazione da parte della Cina dei diritti umani delle minoranze musulmane.

SenseTime ha affermato all’epoca di essersi fortemente opposto al divieto degli Stati Uniti e di collaborare con i dipartimenti competenti per risolvere il problema.

Nel documento si affermava: “Se le nostre filiali rimangono nell’elenco delle entità per lungo tempo, potremmo non essere in grado di competere efficacemente in determinate aree di attività e la nostra attività, i risultati operativi e le condizioni finanziarie potrebbero essere materialmente e negativamente influenzati”.

Secondo un precedente rapporto di Reuters, SenseTime aveva preso in considerazione l’inserimento nel consiglio per l’innovazione tecnologica e scientifica di Shanghai, ma a causa dei lenti progressi nella sua applicazione per il consiglio per l’innovazione scientifica e tecnologica, si è trasferito a Hong Kong.

SenseTime non ha ancora determinato quando sarà quotato in borsa, ma di solito occorrono dai tre ai quattro mesi dalla prima domanda alla Borsa di Hong Kong.

