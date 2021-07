Nonostante l’incontro con Javid, Johnson e Sunak hanno saltato l’autoisolamento

Boris Johnson e Rich Sunak eviteranno l’autoisolamento partecipando al “Daily Contact Test Pilot”, sebbene siano stati testati e monitorati dal servizio sanitario nazionale dopo il contatto con il ministro della Sanità infetto da coronavirus Sajid Javid.

Venerdì il Primo Ministro e il Cancelliere dello Scacchiere hanno avuto un lungo incontro con Javid a Downing Street, il quale ha annunciato sabato di essere risultato positivo e di avere lievi sintomi di Covid-19.

Con la rimozione delle ultime restrizioni lunedì, compresa la riapertura di locali notturni e teatri, e la fine delle restrizioni sul numero di feste al coperto, l’autoisolamento obbligatorio di Johnson potrebbe interrompere il suo piano per commemorare la “libertà”. giorno”.

Al contrario, No. 10 afferma che Johnson e Sunak possono continuare il loro lavoro partecipando a un volo di prova avviato dal governo all’inizio di questa estate.

Il ministro del Gabinetto, Michael Gove, ha partecipato al progetto pilota il mese scorso per evitare l’autoisolamento quando è tornato dal Portogallo per assistere alla finale di UEFA Champions League.

Il governo ha cercato di reclutare circa 40.000 persone per vedere se i test domiciliari sono una valida alternativa all’isolamento domestico e i partecipanti hanno inviato una settimana di test di mobilità orizzontale. I partecipanti possono uscire di casa per le attività di base, compreso il lavoro, se risultano negativi e non mostrano sintomi.

Il segretario della comunità Robert Jenrick ha dichiarato che il piano si applica a molti lavoratori in prima linea in 20 organizzazioni del settore pubblico, tra cui Downing Street, Transport for London e il personale della Border Force. “Ciò significa che possono continuare importanti affari di governo, ma non saranno in grado di socializzare con amici e familiari”, ha detto a Sky News.

In confronto, 530.126 persone sono state costrette alla quarantena dopo aver contattato le autorità la scorsa settimana, con un aumento del 46% rispetto alla settimana precedente. Questa cosiddetta “peste” ha causato gravi carenze di manodopera in fabbriche, magazzini, bar, ristoranti e trasporti pubblici in tutto il paese.

Il governo esenterà i doppi colpi dall’auto-quarantena dal 16 agosto. Anche se vengono sottoposti a ping, i gruppi di imprese hanno chiesto che la data venga spostata in avanti.

Jenric si è detto “grato” per la “frustrazione” provata dal pubblico che non ha partecipato ai piloti.

Ma Jonathan Ashworth, il ministro della salute ombra, ha affermato che questa sembrava essere “una regola per la classe superiore e una regola per il resto di noi”.

“Con questo sistema VIP, alcune persone possono raggiungere luoghi in cui possono evitare di essere ping in qualche modo. Se esiste questo sistema, altre persone dovrebbero essere in grado di applicare e altri datori di lavoro dovrebbero essere in grado di applicare e chiedere che la loro forza lavoro essere considerato”, ha detto a Sky News.

Ashworth crede che Johnson avrebbe potuto facilmente continuare a lavorare in remoto dal suo ufficio sopra Downing Street tramite Zoom, proprio come hanno fatto altri impiegati negli ultimi 16 mesi.

Alcuni scienziati hanno messo in guardia contro la rimozione della maggior parte delle restrizioni legali in Inghilterra lunedì, poiché il numero di casi è salito a oltre 50.000, classificandosi al terzo posto nel mondo dopo Indonesia e Brasile.

Secondo il “Sunday Telegraph”, il governo britannico annuncerà lunedì la sua decisione di non attuare un programma di vaccinazione per i bambini.

Al contrario, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione ha raccomandato ai ministri di fornire vaccini solo a un numero limitato di bambini di età inferiore ai 18 anni.

Funzionari del governo hanno confermato che coloro che forniranno il vaccino includeranno tutti i bambini di 17 anni entro tre mesi dal loro 18esimo compleanno, così come i bambini tra i 12 e i 15 anni considerati vulnerabili al Covid-19 o che vivono con adulti immunocompromessi. . sopprimere.

Sara Gilbert, uno degli scienziati dietro il vaccino AstraZeneca, ha affermato che i benefici della vaccinazione dei bambini sono “molto inferiori e peggiori rispetto alla vaccinazione degli adulti”. Ha detto che questi vaccini saranno usati meglio dagli operatori sanitari e dagli anziani nei paesi in cui i vaccini non sono ancora stati ottenuti.