Nonostante nessuna vaccinazione, gli ospedali del Gloucestershire stanno ancora rispondendo all’ondata di Covid

Il direttore medico, il professor Mark Pitroni, ha affermato che presso il Gloucestershire Hospital NHS Foundation Trust Fund, il personale ha lavorato insieme per affrontare l’epidemia, abbandonando la tradizionale gerarchia medica.

Ad esempio, i chirurghi ortopedici lavorano a turni nell’unità di terapia intensiva come assistenti medici (HCA) per aiutare i pazienti “inclini”. “Hanno parlato in modo molto toccante del lavoro che hanno svolto e del loro lavoro come HCA, o addirittura di diventare di nuovo una domestica, o di ciò che chiamiamo F1, lavorando sotto la guida di medici in formazione nel reparto… inserire non sono stati per anni L’intubazione (un tubo usato per somministrare farmaci) è stata fatta, perché di solito hanno la loro prole per farlo”, ha detto.

Tutti «ammettono che questa è una crisi nazionale, è davvero un momento decisivo della nostra carriera».

Lungi dal ricevere lamentele sulla necessità di lavorare in modo diverso “L’unica email che ho ricevuto era da [colleagues] Say’sto seduto sulle mie mani e non facendo niente. Trovami qualcosa da fare, come posso aiutarti? ‘”, Ha aggiunto.