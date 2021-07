Nonostante una moderata ripresa nel secondo trimestre, la Cina avverte ancora di incertezza economica

Il ritmo della ripresa economica della Cina è leggermente aumentato nel secondo trimestre, dopo che i segnali di un rallentamento della seconda economia mondiale hanno innescato aspettative di maggiore crescita. Supporto alle politiche.

Il National Bureau of Statistics ha dichiarato giovedì che, su base trimestrale, il PIL cinese per i tre mesi fino alla fine di giugno è cresciuto dell’1,3%, superiore alla crescita rivista dello 0,4% nel trimestre precedente. Secondo i sondaggi condotti da Bloomberg e Reuters, gli economisti si aspettavano in precedenza un aumento dall’1% all’1,2% rispetto al mese precedente.

Il PIL nel secondo trimestre è aumentato del 7,9% su base annua, un aumento su base annua 18,3% Nel primo trimestre.L’elevata crescita nel primo trimestre riflette la stagnazione dell’attività economica a seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020 Cina centrale E costringendo il governo a mettere in atto un blocco in tutto il paese.

In occasione del rilascio dell’Ufficio nazionale di statistica Momento stressante Per i pianificatori economici cinesi, stanno cercando di trovare un equilibrio tra stabilità finanziaria e crescita.

Liu Aihua, portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica, ha detto ai giornalisti a Pechino che l’economia ha continuato a “recuperare costantemente”, ma ha avvertito che il rimbalzo è “squilibrato”.

Ha detto: “Dobbiamo anche essere consapevoli che il coronavirus continua a mutare su scala globale e che l’instabilità e le incertezze esterne abbondano”.

Segnali di pressione al ribasso sulla ripresa della Cina hanno portato a ipotizzare che Pechino lancerà un maggiore sostegno politico per aumentare la fiducia delle imprese e l’occupazione e aumentare la spesa.

Rispetto allo stesso periodo del 2020, l’emissione di titoli obbligazionari finalizzati utilizzati dalle amministrazioni locali per finanziare investimenti infrastrutturali nei primi cinque mesi di quest’anno è diminuita del 50%.

Wang Jun, economista del China Center for International Economic Exchange, ha affermato che questa tendenza è preoccupante. “La politica fiscale deve essere allentata”, ha detto. “L’emissione di debito pubblico locale è strettamente correlata agli investimenti in infrastrutture”.

L’obiettivo del governo cinese è almeno di crescere 6%Con l’accelerazione della ripresa economica, la maggior parte degli analisti si aspetta che ciò possa essere facilmente raggiunto.

“L’obiettivo di crescita annuale sta per essere raggiunto”, ha affermato Zhu Chaoping di JPMorgan Asset Management. “Tuttavia, poiché il governo implementa politiche per controllare la leva finanziaria, la crescita del credito a lungo termine rimane debole”.

Il premier cinese Li Keqiang questa settimana ha ribadito l’impegno di lunga data del governo a non adottare misure di “stimolo simili a alluvioni”.Qualsiasi tale allentamento può indebolirsi politica Presentati a Leva inferiore E affrontare una serie di Inadempienza obbligazionaria fine dello scorso anno.Queste domande sono Molto urgente Tra le imprese statali delle province centro-settentrionali sono emerse preoccupazioni per l’instabilità del sistema finanziario.

CinaEssendo la prima grande economia a revocare il blocco lo scorso anno, altre economie hanno seguito da vicino la fragile ripresa e l’impatto della crisi.

Spinte dall’allentamento delle misure di distanziamento sociale e dalla ripresa della crescita negli Stati Uniti e in alcune parti d’Europa, le esportazioni del paese hanno superato le aspettative del mercato per la maggior parte di quest’anno.

Ma il La rapida diffusione delle varianti del Delta del Covid-19 Dubbi sulla domanda esterna nella seconda metà dell’anno.Anche la Cina ha mantenuto Confine chiuso Perché continua ad adottare un approccio “zero Covid” alla pandemia.

Il macroeconomista di Capital Investment Julian Evans-Pritchard (Julian Evans-Pritchard) ha affermato che il boom delle esportazioni cinesi legato alla pandemia “sembra aver raggiunto il picco”, osservando che, su base trimestrale, il tasso di crescita del PIL è ancora dal 2017 al 2010.

“Tutto sommato, l’attività della Cina rimane forte”, ha detto. “Ma poiché la produzione è già superiore alla tendenza prima dello scoppio del virus, l’economia sta cercando di crescere al ritmo normale”.

Anche i produttori di tutta l’Asia sono stati Il prezzo aumenta notevolmente con Restrizioni improvvise di fornitura Combattere le risorse importanti utilizzate dall’industria.Ritardi di consegna e carenza di materie prime sono anche Innescare la paura dell’interruzione.

Secondo i dati del National Bureau of Statistics, la produzione industriale cinese è aumentata dell’8,3% su base annua a giugno, in calo dall’8,8% di maggio.

Le ultime notizie sul coronavirus Prestare attenzione al rapporto e all’analisi in loco del “Financial Times” britannico sull’epidemia globale e sulla crisi economica in rapida evoluzione Qui.

La crescita degli investimenti in immobilizzazioni, che tiene traccia delle spese in aree chiave come infrastrutture e immobili, è aumentata del 12,6% su base annua nella prima metà del 2021.

I sentimenti contrastanti sul consumo interno in Cina hanno anche sollevato preoccupazioni sulla salute del settore dei servizi.

Qu Hongbin, capo economista di HSBC, prevede che il sostegno alle PMI cinesi sarà più “mirato”. Queste aziende rappresentano oltre l’85% dell’occupazione urbana e la loro ripresa è stata più lenta di quella di altri settori economici.

“Le PMI saranno al centro”, ha detto Qu.

Le vendite al dettaglio sono aumentate del 12,1% a giugno. I dati dell’Ufficio nazionale di statistica mostrano che, in confronto, era del 12,4% a maggio e del 17,7% ad aprile, evidenziando la continua pressione sui consumi interni e la disomogenea ripresa economica.

David Chao, stratega del mercato globale di Invesco, ha affermato che alcune aree dell’economia cinese sono “lasciate indietro”.

“I dati sulle vendite al dettaglio possono essere il miglior indicatore della condizione delle famiglie ordinarie in Cina”, ha affermato Zhao.

Su Yue, capo economista dell’Economist Intelligence Unit, ha aggiunto che la domanda dei consumatori “è ancora un anello debole”.

“I dati sul PIL cinese continuano a mostrare che la ripresa non è uniforme”, ha affermato. “Le vendite al dettaglio non si sono riprese [and] Il reddito non è cresciuto così velocemente come l’economia. “

Rapporto supplementare di Liu Xinning a Pechino e Hudson Lockett a Hong Kong