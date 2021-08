NortonLifeLock stipula un accordo con Avast, un gruppo di sicurezza informatica quotato nel Regno Unito

Share it

La società americana NortonLifeLock ha accettato di acquistare la sua controparte europea Avast come consumatori Transazione di sicurezza informatica Questo gruppo quotato a Londra ha un valore di oltre 8 miliardi di dollari USA.

In una dichiarazione di martedì, le due società hanno affermato che gli azionisti di Avast riceveranno una combinazione di contanti e azioni di nuova emissione di NortonLifeLock e avranno una varietà di opzioni in base al rapporto tra liquidità e azioni.

Ha affermato che in base al prezzo delle azioni di Norton prima del periodo di offerta, la partnership ha valutato Avast tra $ 8,1 miliardi e $ 8,6 miliardi.

Fondata negli anni ’80, Avast, con sede a Praga, è diventata uno dei pochi attori dominanti nel mercato di nicchia della protezione delle reti di consumatori. Elencato Nel 2018, è diventata una delle più grandi società tecnologiche quotate nel Regno Unito all’epoca.

L’accordo consentirà a Norton, il suo concorrente più grande quotato al Nasdaq, di trarre vantaggio dai suoi 435 milioni di utenti globali tra le crescenti preoccupazioni sulla minaccia di criminali informatici sempre più sofisticati come le bande di ransomware.

L’attività combinata sarà quotata al Nasdaq, ma avrà sede a Praga e Tempe, in Arizona. Le due società hanno dichiarato che avrà 500 milioni di clienti e si aspettano di risparmiare circa 280 milioni di dollari in costi annuali nel terzo anno completo dopo il completamento della transazione.

Il CEO di Norton Vincent Pilette continuerà a mantenere la sua posizione e il CEO di Avast Ondrej Vlcek si unirà a Norton come presidente e membro del consiglio di amministrazione.

Vlcek ha affermato che mentre le persone si dedicano al lavoro da casa, lavorano su reti meno sicure e utilizzano tecnologie come l’intelligenza artificiale per colpire le vittime su larga scala, i criminali informatici stanno sfruttando sempre più l’epidemia.

“In un momento in cui le minacce informatiche globali continuano ad aumentare, ma la penetrazione della sicurezza informatica è ancora bassa, insieme a NortonLifeLock, saremo in grado di accelerare la nostra visione condivisa di fornire protezione informatica globale ai consumatori di tutto il mondo”, ha affermato.

Il mercato consumer era composto principalmente da software antivirus, ma ora include anche la protezione dell’identità e la gestione della privacy.Altri attori importanti includono McAfee e Microsoft.

Pilette ha affermato che Norton si è sempre concentrato sulla protezione dell’identità, ma sarà in grado di introdurre l’esperienza sulla privacy di Avast per “fornire un portafoglio di prodotti più completo per i nostri clienti esistenti”.

Dopo aver venduto la propria attività aziendale a Broadcom alla fine del 2019, Norton ha recentemente attirato l’interesse di acquisizioni da parte di gruppi tra cui McAfee e le società di private equity TPG e Thoma Bravo.

I prezzi delle azioni di Avast e Norton sono entrambi scesi di circa l’1% nel trading after-hour.