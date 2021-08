Norwegian Cruise Line dice al giudice che il divieto del “passaporto dei vaccini” della Florida è politico Reuters

Sabato, la Norwegian Air partirà da Seattle e prenderà una nave da crociera in Alaska da un porto degli Stati Uniti per il suo primo viaggio dopo la pandemia.

La legge codifica sostanzialmente l’ordine esecutivo firmato ad aprile da DeSantis, che si oppone fermamente alle restrizioni del COVID-19, anche se lo stato in cui si trova il governatore repubblicano è diventato un focolaio di infezione https://www.reuters.com/world /us/ us- covid-19-cases-hit-6-month-high-over-100000-reuters-tally-2021-08-05 Il numero di ricoveri ha raggiunto un livello record.

I norvegesi possono essere multati fino a $ 5.000 per passeggero a cui viene negato l’imbarco per non aver fornito un certificato di esenzione.

“Non trovi strano che i regolamenti non si preoccupino della discriminazione contro i dipendenti statali qui in Florida, ma l’attenzione si concentra sui clienti aziendali. In questo caso, stanno navigando verso altri porti di scalo?”, ha detto.

Williams, nominato dal presidente democratico Barack Obama, ha anche messo in dubbio il motivo per cui i legislatori non hanno vietato alle aziende di richiedere iniezioni ai dipendenti. “

Questa causa è arrivata in un momento in cui grandi aziende e alcuni enti governativi hanno risposto alla rapida diffusione della variante Delta del Coronavirus con requisiti di vaccinazione, innescando sfide legali da parte degli scettici sui vaccini e dei libertari civili.

La legge della Florida vieta alle aziende, agli enti governativi e alle scuole di richiedere prove dell’immunità COVID-19 in cambio di servizi. Ci sono alcune eccezioni alla legge, come l’assistenza sanitaria.

