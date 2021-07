Notizie di fortuna-shareandstocks.com

Hefu Brilliant ha annunciato che il 26 luglio 2021, la società collocherà fino a 130 milioni di azioni di collocamento attraverso la filiale di Hong Kong di UBS a un prezzo di collocamento di HK $ 2,40 per azione.Il prezzo di collocamento è approssimativamente a uno sconto rispetto al prezzo di chiusura di HK $ 2,90 per azione come riportato ieri.Il 17,24%, il collocamento di azioni ha rappresentato circa il 16,23% del capitale azionario emesso della società allargata.

Supponendo che tutte le azioni di collocamento siano state collocate con successo, i proventi totali e netti del collocamento sono stimati a circa 313 milioni di HK$ e circa 309 milioni di HK$, rispettivamente.

La società intende utilizzare i proventi netti del collocamento per rafforzare le capacità di servizio delle agenzie immobiliari online e offline, la gestione e gli investimenti del patrimonio immobiliare e il capitale circolante generale.

La società ha affermato che per accelerare la trasformazione e il potenziamento della divisione agenzia immobiliare del gruppo, realizzare gradualmente la perfetta integrazione delle attività di vendita online e offline e limitare l’impatto sulle risorse che intende soddisfare le attuali esigenze aziendali del gruppo, il gruppo deve stanziare fondi aggiuntivi attraverso la raccolta fondi. Dopo aver valutato una serie di opzioni di finanziamento, il consiglio di amministrazione ritiene che il collocamento sia un piano di finanziamento adeguato.Rispetto ad altri metodi di raccolta fondi, il collocamento può raccogliere fondi più velocemente e a un costo inferiore e allo stesso tempo aiutare ad espandere il l’azionariato della società, aumentando così la liquidità delle azioni.

Parlando delle azioni e delle prospettive dei titoli immobiliari della terraferma nel prossimo futuro, il commentatore di borsa di Hong Kong Li Weijie ha detto al giornalista della Caihua News Agency che al momento, il settore immobiliare della terraferma sta affrontando una pressione di vendita relativamente grande nel prossimo futuro. Hefu Brilliant agisce principalmente come intermediario per gli agenti immobiliari. , La terraferma ha ripetutamente sottolineato che l’alloggio non dovrebbe essere speculato. Pertanto, anche se il prezzo del mercato immobiliare scende, l’impatto sull’agenzia immobiliare potrebbe non essere troppo grande e l’agenzia immobiliare dipende ancora principalmente dal volume delle transazioni del mercato immobiliare. Se la politica del mercato immobiliare non è grande come previsto dopo l’attuazione della politica del mercato immobiliare, l’impatto sull’attività di agenzia immobiliare sarà relativamente piccolo.

Ha anche affermato che l’allocazione di azioni questa volta può almeno aumentare la forza degli asset prima che vengano annunciati i risultati intermedi, ma per quanto riguarda le prospettive di mercato, l’intero settore non avrà aspettative di investimento troppo elevate per il momento.