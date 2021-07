Notizie di fortuna-shareandstocks.com

Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology ha annunciato che 14 app (App) non hanno implementato rigorosamente i requisiti di rettifica, tra cui QQ Reader, LeTV Video, Love Editing, ecc., e il lavoro completo di rettifica dovrebbe essere completato prima del 3 agosto. Se la rettifica non è completata entro il termine o la rettifica non è in atto, il Ministero dell’Industria e dell’Informatica organizzerà ed eseguirà i relativi lavori di smaltimento in conformità con le leggi e i regolamenti.

Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology ha recentemente molestato gli utenti con messaggi pop-up a schermo aperto che hanno segnalato forti lamentele da parte degli utenti. Al fine di condurre una rettifica centralizzata, ha esortato le aziende a prestare attenzione alle richieste degli utenti e a risolvere l’uso del testo, immagini a schermo intero e video in pagine informative a schermo aperto Inganno e indurre in errore gli utenti a saltare e altri problemi.

Guardando indietro a questo problema, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology rileva ancora che alcune aziende hanno “ordini e divieti sfavorevoli”, ci sono problemi con rettifica incompleta, problemi che sono stati rettificati e riportati allo stato originale, mezzi tecnici e tecnologici sono utilizzati per combattere le differenze di rettifica nelle diverse regioni.