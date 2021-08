Notizie di fortuna-shareandstocks.com

Fosun Pharma ha annunciato i risultati provvisori per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021. Durante il periodo, il gruppo ha realizzato un utile operativo di 16,878 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 20,86%, un utile realizzato attribuibile agli azionisti della capogruppo di 2,482 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 44,77%; l’utile lordo è stato di circa 8,766 miliardi di yuan, con un aumento di circa il 13,13% su base annua; gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati pari a 19,54 100 milioni di yuan, con un incremento del 15,69% su base annua.

Tra le principali ragioni dell’aumento dell’utile attribuibile agli azionisti della capogruppo vi sono la continua crescita dei ricavi nella prima metà dell’anno e la continua ottimizzazione della struttura del prodotto: nuovi prodotti come Hanquyou, Su Kexin e Hanlikang sono stati lanciati e incrementati in volume e il reddito operativo di “Gland Pharma” è aumentato in modo significativo di anno in anno; joint venture La performance di “Sinopharm Holdings” della società è aumentata in modo significativo di anno in anno; il fair value di attività finanziarie come “BioNTech” detenute durante il periodo di riferimento aumentato.

Parlando del piano dell’azienda per stabilire una joint venture con BioNTech, la direzione ha affermato che il vaccino mRNA sta procedendo normalmente e che il processo di approvazione nazionale è ancora in corso. Per quanto riguarda la collaborazione con BioNTech, le due parti si stanno attualmente preparando attivamente per il trasferimento della tecnologia di produzione.

Per quanto riguarda i prodotti strategici dell’azienda, la direzione dell’azienda ha affermato che i prodotti strategici dell’azienda sono posizionati nelle aree terapeutiche principali, tra cui l’oncologia e l’autoimmunità, la medicina rigenerativa, ecc., seguite dalla leadership tecnologica e dall’elevata domanda di mercato, che hanno il potenziale per diventare prodotti di successo. L’azienda spera di condurre più incubazioni di innovazione in futuro, di puntare alle migliori aziende innovative del mondo, di migliorare la gestione dei progetti e di creare maggiori ritorni per gli investitori.

Ha anche affermato che la società ha investito molto in fusioni e acquisizioni in passato e che non si indebolirà in futuro e che le opportunità verranno colte. Allo stesso tempo, speriamo anche di integrare le aziende che sono state fuse.Poiché l’azienda ha diversificato le attività, come rendere ecologico il layout e coordinare tutte le sezioni tra loro, quindi l’azienda presterà maggiore attenzione alle operazioni industriali in il futuro e migliorare in modo completo l’efficienza della società.